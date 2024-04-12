人民网北京4月12日电 （记者王震）4月12日，国新办举行新闻发布会介绍2024年一季度进出口情况。海关总署副署长王令浚介绍，今年一季度，我国经济运行持续回升向好，外贸发展质量稳步提升、进出口规模再上新台阶。

具体分析，主要有以下五个方面的特点：

一是进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。据海关统计，一季度，我国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，同比（下同）增长5%。其中，出口5.74万亿元，增长4.9%；进口4.43万亿元，增长5%；出口和进口分别较去年四季度加快4.1个、2.3个百分点。

二是对共建“一带一路”国家、其他金砖国家进出口增速均高于整体。一季度，我国对共建“一带一路”国家进出口4.82万亿元，增长5.5%，占进出口总值的47.4%，同比提升0.2个百分点。其中，对东盟进出口1.6万亿元，增长6.4%。同期，对其他9个金砖国家进出口1.49万亿元，增长11.3%，占14.7%。此外，对欧盟、美国、韩国和日本分别进出口1.27万亿、1.07万亿、5354.8亿、5182亿元，合计占33.4%。

三是民营企业进出口保持两位数增长。一季度，我国民营企业进出口5.53万亿元，增长10.7%，占进出口总值的54.3%，半壁江山。同期，外商投资企业进出口2.97万亿元，占29.3%；国有企业进出口1.64万亿元，占16.1%。

四是机电产品和劳密产品出口势头良好。一季度，我国机电产品出口3.39万亿元，增长6.8%，占出口总值的59.2%；其中，电脑及其零部件、汽车、船舶分别增长8.6%、21.7%、113.1%。同期，劳动密集型产品出口9757.2亿元，增长9.1%；其中，纺织服装、塑料制品、家具及其零件分别增长5.4%、14%、23.5%。

五是大宗商品和民生消费品进口稳步扩大。一季度，我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加6.2%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品2.86亿吨，增加8%；铁、铝等金属矿砂3.74亿吨，增加5%；粮食3841.6万吨，增加5.1%。同期，机电产品进口增长9.6%，其中电子元件进口增长13%。此外，纺织服装、干鲜瓜果及坚果进口分别增长12.6%、18%。

总的来看，一季度我国外贸开局有力、起势良好，为实现全年“质升量稳”目标打下坚实基础。当前，国际环境发生深刻变化，世界经济发展面临许多严峻挑战，这些都将给我国外贸带来更大的考验。但同时更要看到的是，我国经济基本面持续向好，外贸的综合竞争优势更加巩固，进出口持续向好具有坚实支撑。

(责编：王震、高雷)

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