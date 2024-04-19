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建设国际一流湾区 加快构建大湾区水安全保障

2024年04月19日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （欧阳易佳）近日，“玉渊六人谈”主题沙龙——“幸福湾区·城市治水”成功举办。与会嘉宾围绕国家战略下幸福湾区的水安全保障需求、提升粤港澳大湾区城市水安全韧性路径以及粤港澳大湾区水安全未来展望等话题展开探讨。

粤港澳大湾区所在的珠江河口是世界上最复杂的河口之一，在全球气候变化加剧背景下，洪涝潮、水资源、水生态、水环境等方面的水问题愈加复杂多变，将粤港澳大湾区建设成为充满活力的世界级城市群和国际一流湾区，打造高质量发展的典范，水安全保障面临新情势、新挑战。

中国工程院院士、英国皇家工程院外籍院士张建云表示，粤港澳大湾区高质量发展在加快推进，体现在科技创新有提升，产业结构有发展，基础设施建设大幅度加强等方方面面。“这些成绩的背后，离不开水资源的保障。粤港澳大湾区河网密布，通江达海，有着丰富的水资源优势，为粤港澳大湾区的发展提供水资源保障。”

如何科学破解粤港澳大湾区城市群水安全保障中的突出问题，对加快构建粤港澳大湾区水安全保障“一体化高质量的供水保障网、安全可靠的防洪减灾网、全区域绿色生态水网、现代化的智慧监管服务网”的“四张网”具有重要意义。

与会嘉宾认为，水是决定粤港澳大湾区城市经济社会发展的控制性要素，粤港澳大湾区水安全保障具有一体性。当前应紧紧围绕粤港澳大湾区城市水安全韧性构建的理念和路径，将“生态优先、绿色发展”理念融入治水全过程，为粤港澳大湾区水利高质量发展提供更强劲的牵引力和驱动力。

与会嘉宾建议，未来从基础研究、科技创新、制度创新、发展理念等方面进一步探讨，在城市洪涝污协同调控、复合型洪涝潮灾害链防御、治水治产治城深度融合、发挥涉水事务标准一体化在保障城市水安全中的作用、打通“政产学研”全链条赋能等方面持续发力，进一步加强湾区水安全的前沿理论研究和创新实践。

(责编：罗知之、吕骞)
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