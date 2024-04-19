人民网北京4月19日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2024年一季度商务运行及工作情况。商务部副部长郭婷婷在会上表示，一季度国民经济实现良好开局，商务运行也呈现总体平稳、结构优化的态势，为推动经济持续回升向好作出了积极贡献。

郭婷婷介绍，从消费看，仍是拉动经济增长的主动力。一季度我国GDP同比增长5.3%，其中最终消费支出的贡献率为73.7%，拉动GDP增长3.9个百分点。升级类商品销售实现较快增长。一季度社会消费品零售总额增长4.7%，其中限上单位体育娱乐用品类、通讯器材类商品零售额分别增长14.2%和13.2%。服务消费潜力持续释放。消费者对优质、丰富的“体验式”消费需求不断上升。一季度服务零售额增长10%。餐饮消费保持了较高景气，增长10.8%。

从外贸看，实现稳健开局。一季度货物贸易规模10.2万亿元，单季首次突破10万亿元；增速为5%，是6个季度以来的新高。净出口对经济增长的贡献率升至14.5%。从商品看，机电产品出口较快增长，劳动密集型产品出口也有不错表现，纺织服装、家具及零件分别增长5.4%、23.5%。受国内需求带动，能源、集成电路等进口分别增长8%、14.3%。从市场看，新兴市场保持活力，一季度对共建“一带一路”国家进出口增长5.5%；发达国家市场有所恢复，其中对美国进出口增速较上年同期提升约5.5个百分点。从主体看，一季度有进出口实绩的外贸企业数量增长8.8%，其中民营企业数量增长10.4%，占比达到85.3%。商务部近期对重点外贸企业调查显示，3月反映用工增长的企业占比较前两个月上升1.7个百分点，达到88.8%，企业的信心和预期进一步增强。

从吸收外资看，“投资中国”系列活动反响热烈。仅首场标志性活动就吸引了来自17个国家和地区的140余名外企和商协会代表参加。一季度新设外资企业数量达到1.2万家，增长20.7%。从引资结构看，一季度高技术制造业引资占比达12.5%，比上年同期提升2.2个百分点。与居民生活密切相关的服务业引资也实现了较快增长。从引资规模看，一季度实际使用外资达3016.7亿元，仍然处于历史较高水平。

从对外投资看，保持平稳发展。一季度非金融类对外直接投资2429.2亿元，增长12.5%，其中对东盟和欧盟投资增长较快，增速分别为36.7%、34.5%；租赁和商务服务业、制造业、批发零售业投资分别增长45.5%、36.4%和14.9%。新签工程承包项目合同额3306.4亿元, 增长11.9%，完成营业额2301.3亿元, 增长6.1%。

“下一步，商务部将着力促进消费持续扩大，巩固外贸外资基本盘，推进高水平对外开放，多措并举推动商务高质量发展，为国民经济实现质的有效提升和量的合理增长提供有力支撑。”郭婷婷说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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