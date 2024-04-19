人民网北京4月19日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，围绕“税助发展 向新而进”主题，近日，北京市税务局第三税务分局、西城区税务局、中国银行业协会在京联合举办了以“‘一带一路’京税行 携手社团丝路通”为主题的北京“税路通”之“携手社会团体”系列宣讲活动。

据介绍，本次宣讲旨在发挥市区联动工作合力，借助行业协会服务平台，畅通税企沟通渠道，助力跨境金融投资经营。国家税务总局境外处处长高峰详细介绍了税务系统“税路通”服务品牌及跨境知识服务产品，并结合中资银行特点提出了工作建议，希望银行业机构充分利用好“税路通”服务，为推动国际金融高质量发展做出贡献。

来自第三税务分局及西城区税务局的业务骨干围绕金融机构最关切的涉税诉求，以政策解读、案例解析、填报演示多元化方式，向参会企业分享了居民企业境外投资信息报送最新政策，详细介绍了税收协定利息条款的有关规定，满足“出海”银行对税收法律法规“应知”“应用”的需求，为金融机构海外投资和经营发展增添助力。

中国银行业协会副秘书长周更强对“税路通”品牌以及税务部门的专业、高效服务表示感谢和赞赏，并表示中国银行业协会财务会计专业委员会将积极搭建交流平台，持续完善税银沟通机制，助力银行业金融机构服务高水平对外开放。

参会银行机构纷纷表示本次活动切实帮助企业深入理解和掌握最新跨境税收政策，更好提高享受税收协定待遇的意识和能力，对“走出去”纳税人防范跨境金融税收风险，提升国际化经营水平具有重要指导意义。

(责编：罗知之、吕骞)

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