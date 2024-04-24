人民网记者 许维娜

京津冀协同发展上升为国家战略已有十年，生态环境保护是三大率先突破的重点领域之一。在过去的十年里，山水相连、地域相接的京津冀地区爬坡过坎、攻坚克难，深入开展联防联治，区域环境质量持续改善，人民群众对良好生态环境的获得感、幸福感和安全感不断提升。

“京津冀协同发展战略实施十年来，取得了一系列标志性成果。”中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所区域合作室主任、研究员刘保奎在接受人民网记者专访时表示，令他感受最为直接和深刻的是区域生态环境联防联治取得的重大进展，这些成果大大增进了居民生活福祉。

“这里的空气和景色都非常好，刚才我们在河边散步，感觉心旷神怡。”一位北京市通州区的居民向记者表示，从排水沟到“生态河”，近几年大运河水环境、水生态、水景观有了明显变化。近年来，京津冀三地共同治理运河生态、推动旅游通航、加强水资源联调联控，使大运河成为京津冀地区重要的生态廊道。

记者注意到，在清明节前夕，北京市通州区还以大运河申遗成功十周年及京津冀协同发展十周年为契机，推出了三条以“赏花+”为主题的清明踏青特色打卡路线，吸引了不少游客前往游玩。既传递了北京城市副中心的自然之美、生态之美、人文之美，又展示了京津冀三地生态环境质量改善方面的积极成效。

刘保奎进一步介绍，在水环境治理方面，京冀两地政府还先后签署了两轮次横向生态补偿协议，加强密云水库、官厅水库上游生态保护，建立白洋淀流域跨省（市）界河流水污染防治工作机制。三地水环境全面消除劣V类断面，北京市密云水库、怀柔雁栖湖入选全国美丽河湖优秀案例。

在京津冀生态环境保护协同发展中，大气污染一直是率先突破的最重要一环。北京市生态环境局公布的数据显示，2023年，北京市、天津市、河北省PM2.5年均浓度与2013年相比，降幅分别达到64.2%、57.3%、64.3%。2023年，北京市、天津市、河北省重污染天数分别较2013年减少50天、37天和69天，且污染程度明显减轻。

“在大气污染治理方面，三地主要大气污染物浓度大幅下降，重污染天数明显减少。”刘保奎表示，这得益于三地共同采取了一系列重大举措，具体包括联合立法、统一规划、统一标准、协同治污，推进能源、产业、交通运输等结构优化，共同开展秋冬季大气污染攻坚行动，建立京津冀及周边地区大气污染防治协作机制，定期开展预报会商等。

在过去的十年里，青山常在、绿水长流、空气常新的美丽画卷在京畿大地逐步铺展开来。刘保奎表示，总体上讲，京津冀协同发展的经验可概括为四点：一是统一思想，高位推动；二是锚定目标，久久为功；三是打破“一亩三分地”思维定势；四是重点领域先行。在未来，这些成功经验将为我国推动区域重大战略实施、促进区域合作提供有益参考。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：申佳平、高雷)

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