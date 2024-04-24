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神舟十八号航天员乘组简历公布

2024年04月24日11:04 | 来源：人民网
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人民网酒泉4月24日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。乘组包括1名第二批航天员和2名第三批航天员，3人均为“80后”。

神舟十八号航天员叶光富。中国载人航天工程办公室供图

神舟十八号航天员叶光富。中国载人航天工程办公室供图

叶光富，男，汉族，籍贯四川成都，硕士学位。1980年9月出生，1998年8月入伍，2002年5月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队一级航天员，陆军大校军衔。曾任空军航空兵某师某团司令部空战射击主任，被评为空军一级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员，2021年10月执行神舟十三号载人飞行任务，2022年6月被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并获“三级航天功勋奖章”。经全面考评，入选神舟十八号载人飞行任务乘组并担任指令长。

神舟十八号航天员李聪。中国载人航天工程办公室供图

神舟十八号航天员李聪。中国载人航天工程办公室供图

李聪，男，汉族，籍贯河北邯郸，学士学位。1989年10月出生，2009年9月入伍，2011年6月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队四级航天员，空军中校军衔。曾任空军航空兵某旅飞行大队副大队长，被评为空军二级飞行员。2020年9月入选为我国第三批航天员。经全面考评，入选神舟十八号载人飞行任务乘组。

神舟十八号航天员李广苏。中国载人航天工程办公室供图

神舟十八号航天员李广苏。中国载人航天工程办公室供图

李广苏，男，汉族，籍贯江苏沛县，学士学位。1987年7月出生，2006年9月入伍，2011年6月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队四级航天员，空军中校军衔。曾任空军航空兵某旅飞行大队副大队长，被评为空军一级飞行员。2020年9月入选为我国第三批航天员。经全面考评，入选神舟十八号载人飞行任务乘组。

(责编：赵竹青、高雷)
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