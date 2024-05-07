人民网记者 乔雪峰

日前，装载江苏有色金属线、汽车零配件、棉纱等货物的X8719快速货运列车，从南京铁路物流中心常州站东货场驶出，前往广东广州石龙站。同一天，X8751快速货运列车装载着货物从广州石龙站发出，奔向常州站。至此，常州—石龙快速货运列车实现双向对开，为促进长三角与珠三角地区经济协同发展提供更便利的物流服务。

物流是畅通国民经济循环的重要环节。近年来，我国出台了一系列降低物流成本的政策措施，社会物流成本水平稳步下降，物流综合效率和服务水平明显提升，为我国构建现代化经济体系、推动经济高质量发展提供了有力支撑。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，一季度以来，我国物流运行总体延续了前期的恢复态势，社会物流总额增速稳中有升，物流市场活跃度提升，供给结构持续优化，助力经济运行效率整体有所好转。“特别是进入3月份，上下游产业结构升级步伐加快，运输、保管周转效率显著改善，市场经营主体预期向好，物流运行整体稳中有进。”

物流运行开局良好

恢复水平总体稳中有升

近日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年一季度社会物流总额88万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%，增速比去年四季度加快0.5个百分点，比去年同期提高2个百分点。

中国物流信息中心物流统计处副处长孟圆分析称，从增速看，社会物流总额增速比去年同期及去年四季度均有所加快，延续了去年以来的回升向好态势，彰显物流运行开局良好，恢复水平总体稳中有升。从社会物流总额结构看，农产品、进口、民生消费领域基本稳定，工业品物流总额占社会物流总额比重仍在88%，物流支撑生产领域的作用依然强劲。与四季度相比工业生产、民生消费等领域物流需求增速保持较快恢复态势，拉动作用较为明显。

孟圆指出，综合来看，一季度以来政策效应持续显效，特别是随着大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案相关政策的落地，再加上中央多次提出要有效降低全社会物流成本，利好物流发展，物流相关固定资产投资保持稳定增长（其中铁路运输投资增长17.6%，航空运输投资增长35.4%），物流基础设施水平持续改善，物流运行也将延续向好恢复态势。但也要看到物流恢复进程波动依然明显，回升基础待巩固，当前物流仍处于稳步恢复叠加结构调整转型升级的关键阶段。

物流业整体恢复态势明显

农村电商物流延续较快发展态势

郑广军是运满满平台的一名货车司机，开车已经有十多年了。今年春节过后尤其3月以来，一直在广东、福建地区跑车运货的郑师傅明显感受到了订单的上涨。

五一刚在老家参加完亲戚的婚礼，郑广军就开着他的6米8高栏车赶回广东运货去了。他告诉记者，除了受车辆本身条件限制，没有办法运海鲜等需要保温的生鲜食材外，他不挑活不挑货，只要看到有价格合适的订单就会接。“我就想趁着这波好行情，多跑几趟车多赚点。”

中国物流与采购联合会发布数据显示，一季度物流业总收入3.1万亿元，同比增长4.5%，恢复态势与物流需求基本保持同步。特别是进入3月份以来，物流活跃度上升，多数领域积极变化明显，新订单、总业务量、设备利用率、库存周转率等指数均有明显上升。

据运满满平台数据显示，3月下旬“家具家居”货物发货吨重比3月上旬上涨96.2%，“数码家电”上涨26.1%，“服饰纺织皮革”上涨21.9%。

“一季度物流业整体恢复态势明显，行业景气水平显著回升。”对此，孟圆表示，一季度物流景气指数中的业务量总量指数均值比去年同期提高0.3个百分点，显示当前物流业务活动恢复态势较好。

孟圆进一步指出，从细分领域看，仓储物流业务回升明显，航空运输、电商物流等领域物流业务指标增长水平创近期新高。一季度，我国电商物流业务量指数平均为124.6点，明显高于上年同期平均水平。其中，农村电商物流业务量指数平均为127.0点，仍快于整体电商物流业务量指数2.4个百分点，表明在农村需求增长、县乡物流配送体系建设不断完善等因素带动下，农村电商物流延续较快发展态势。

多式联运等领域呈现加速发展态势

助力运输物流降本增效

一季度，交通运输物流整体保持畅通运转，多式联运等领域呈现加速发展态势，助力运输物流效率提升、协调性增强。

春和景明，草木吐绿。宁夏回族自治区银川市国际公铁物流港的起重车辆来回穿梭于货场与仓储区之间装卸货物。园区以公铁联运为主要运输方式，辐射陕西、甘肃、内蒙古等毗邻地区和华北地区，让不沿边、不靠海的内陆加速开放型经济发展。

宁夏通过加强国省干线公路与产业园区有效衔接，畅通城市群和县域骨干路网，推进集疏运公路、铁路建设，打通公铁、陆空联运“最后一公里”，有效保障煤炭、矿石、化工产品等大宗货物高效运输。

“通过‘一单制’模式和‘一箱到底’交付，我们做到了海运箱‘上岸’和铁路箱‘下海’，货物交付时间由15个工作日缩短至7个工作日。”宁夏新华物流股份有限公司董事长闫兴华告诉记者，公司2022年集装箱发运量为每月20标箱左右，如今已达到了每月400标箱。

这是我国发展多式联运的一个缩影。一季度我国多个重要物流枢纽区域多式联运支撑作用有所增强，江苏省完成集装箱公铁联运量40.85万标箱，增长近20%；湖北省集装箱铁水联运量完成5.58万标箱，同比增长近30%，占比创历史新高；辽宁港口海铁联运量同比增长29.3%，多地协同推进高效联运方式加速发展。

“上半年物流运行有望继续呈现恢复向好、稳中有升的发展态势。”谈到未来走势，孟圆表示，二季度随着基础建设项目开工进度不断加快，物流企业对未来发展保持乐观预期，业务活动预期指数连续2个月回升，且位于55%以上高位运行，加之物流领域投资稳步回升，物流相关领域发展环境持续优化。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经