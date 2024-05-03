人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

奋进正当时——

能工巧匠“亮绝活” 用“一技之长”书写追梦人生

王绍绍
2024年05月03日08:45 | 来源：人民网
小字号

劳动铸就梦想，奋斗开创未来。“大国工匠”是支撑中国制造、中国创造的重要力量，新一代高新技能人才正活跃在生产一线和创新前沿，助力高质量发展。

新时代为技能人才提供了广阔的人生舞台，工匠精神折射着各行各业一线劳动者的精神风貌。在当下，有这样一群能工巧匠，他们在各自岗位上脚踏实地、守正创新，干一行、爱一行、钻一行，展示了新时代工匠的奋进风采。

“金牌能手”改进设备省人工

今年四月，“井口天然气净化处理技术研究应用”成果正式推广，在燃气炉为油井伴热保温期间，经过脱硫装置的处理，硫化氢含量由3500ppm下降至0-10ppm，进一步降低了天然气的质量隐患。

这是近期杨莲取得的又一项技术成果，今年45岁的她深耕石油生产和加工技能，将多年亲身实践得到的经验运用于作业现场，解决了多个生产加工中的“操作难题”。

一直以来，由于采油加工过程中废弃的空药剂桶有一定的环境污染风险，工人们需要对其进行清洗、分污、就地回注等无害化处理，之后才能让这些药剂桶进入下一流程。然而，在清洗药剂桶的过程中，操作人员需要佩戴多种防护设备，把自己“严丝合缝”地包裹起来，防止吸入刺鼻的气味。此外，桶内残留的化学制剂大多是对人体有害的物质，长时间接触也会对工人的身体健康产生危害。

去年冬天，杨莲看到几名同事正佩戴着全套防护设备，清洗使用过的药剂桶。摘下防护面罩，他们的脸颊被面罩勒出深红色的印痕。面对疲惫的同事们，杨莲想到，或许可以改造出一种更省时省力的自动清洗装置，代替工人们完成清洗工作。

经过多轮讨论和修改，杨莲画出装置设计图，打版拿出成品图，联系厂家生产零部件。一切准备就绪后，她和创新研发团队完成了制作和安装，化学药剂桶自动清洗装置成功出炉。在使用过程中，她边应用边改良，分别针对不同大小、不同型号的药剂桶改进装置，实现了密闭无死角的自动化清洗。

如今，杨莲和她的同事们再也不用带着厚重护具人工清洗药剂桶了，这一装置还推广到外地其他油田产区，让更多人实现高效作业。“我希望每一次创新成果得到推广，都能让我们的生产和生活更环保、更健康，这也是我工作最有成就感的时刻。”杨莲说。

“科研埋碳翁”科技攻关解难题

在中国石化江苏油田勘探开发研究院CCUS（碳捕集、利用与封存）试验室，王智林博士正在进行着CCUS微观可视化实验工作，为提升CCUS封碳驱油效果做进一步的准备。

“80后”博士王智林从事CCUS科技攻关已经11年，这项工作主要针对低渗和特低渗油藏，通过开展二氧化碳驱油技术研究，在提高老油田采收率的同时封存二氧化碳，降低采油作业的碳排放量。据王智林介绍，通俗来讲，CCUS技术就是“埋碳在地层”，通过封存二氧化碳等操作来实现“埋碳增油”的效果。

几年前，王智林来到了联38块，在这一复杂地块上探索CCUS技术的二氧化碳捕集、运输、注入、回收项目应用。联38块是典型的复杂岩性低渗油藏，渗透率不足10毫达西，在不足1.5平方公里的含油面积内，储层厚度差异超10倍以上。王智林介绍，在这种环境下建设和应用CCUS项目，就像“在米粒上雕花”一样，需要在注采模式和参数优化上达到一定的精细度。

为了探索最优方案，王智林和同事开展了上百组室内实验和数值模拟。在方案设计期间，因为需要大量时间做数值模拟，王智林的电脑全天运算不关机，而他本人则和运算软件一起“连轴转”，只在等待软件模拟计算结果的时候休息一会。在三个月的时间里，王智林带领科研团队完成了联38块CCUS示范区方案设计和规划，进一步降低了当地油田的碳排放量，提高了油田的生产效率。

“科研来不得半点虚的，没有什么捷径和秘诀。每一个数据都是实实在在测出来、算出来的，每一个方案都必须经得起时间的检验。”王智林说。

“青年突击队”创新协作保工期

在天津南港乙烯项目部有三个“特殊”的团队，团队成员的平均年龄都在28岁左右。他们是“青年突击队”，负责做好现场的安全管控，控制施工过程中的风险隐患，开展施工技术创新，提高施工质量管理效率。

今年3月底，冷冻结晶装置钢结构安装、设备吊装、工艺管道焊接同时进入施工高峰。由于项目之间在施工作业层面深度交叉，这些项目的安全管控面临着很大压力。针对这一隐患，安全管理青年突击队的队长杜保磊带领12名队员，用一周的时间排除了136项风险隐患和30多项安全管理“低老坏”问题，实现了施工作业“零违章”。

在排查隐患、保障安全之外，青年突击队成员还负责着施工技术的改良和创新。在技术创新青年突击队的8名工程人员的帮助下，这一项目先后完成钢结构框架模块化、工艺管道预制自动化、物资供应全流程数字化平台等14项施工技术创新成果的推广应用。其中，钢结构框架模块化技术创新让施工效率提升近3倍，高处作业安全风险降低75%，大型吊车等机具费用成本比以往减少近3成，进一步提高了施工的效率，减轻了工人们的作业压力和工作强度。

此外，由于冷冻结晶装置工艺流程复杂，工艺管道、设备等专业施工质量要求严格，“90后”质检员朱修瑞带领10名青年突击队员开展施工管理模式研发和创新，先后实施管道焊缝二维码、质量问题整改闭环管理等11项质量管理创新模式。其中，在3万寸径工艺管道焊接作业中，施工质量合格率达到99%，帮助工人们提高了施工质量和施工效率。

“我们年轻人就是要有干劲，用我们学过的技术知识和技能，去解决施工现场出现的各种问题。”一位青年突击队的队员表示，尽管工地上的工作有些辛苦，但是能看到大家的创意和创新有了实际效果，心里觉得很有意义。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
能工巧匠“亮绝活” 用“一技之长”书写追梦人生
　　劳动铸就梦想，奋斗开创未来。“大国工匠”是支撑中国制造、中国创造的重要力量，新一代高新技能人才正活跃在生产一线和创新前沿，助力高质量发展。…
出行热情浓 “五一”假期首日超3亿人次跨区域流动
　　今年“五一”假期，群众出行热情浓厚，走亲访友、外出游玩需求叠加。记者从交通运输部获悉， 5月1日，全社会跨区域人员流动量31574.2万人次，环比增长54.7%，比2019年同期增长30.3%，比2023年同期增长16%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部