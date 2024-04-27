人民网记者 李栋

建设农业强国，基本要求是实现农业现代化。当前，我国农业科技进步贡献率超过63%，农作物良种覆盖率达96%以上，农作物耕种收综合机械化率达74%，越来越多的科技要素向广袤田野聚集，“科技范”助力春耕生产跑出“加速度”。

“智慧屋”里种出增收新希望

大棚里面无泥土，一人高的架子上放置着3排栽培槽。一颗颗草莓在绿叶间探出“脑袋”，散发出香甜的味道。在河北省石家庄市井陉县小作镇的智慧大棚里，种植户袁勇刚对当前的草莓长势心里乐开了花。

“栽培槽里面放着草炭灰，可以起到定植草莓秧的作用。”一进大棚，袁勇刚就给前来参观的同行介绍，不同于在传统土地上栽种方式，草炭灰透气性好，水肥不受阻碍，草莓有了充足的营养，自然长得好、产得多。

“无土栽培摆脱了传统种植对土壤的依赖，但智慧农业系统才是高产的真正‘法宝’。”技术员崔晶指着在旁边小屋内的几台机器说，小小一间“智慧屋”成就了现在耕作方式的高产高效。“智能系统可以根据作物的生长习性设置好相应的数据，种植户只需动动手指轻触按钮，控温、控湿、浇水、施肥一气呵成，大大减轻了劳动强度。”

有了技术支撑，草莓的品质自然有了保障，销量出乎种植户们的意料。“草莓的高产，带动了种植户们抱团发展，同时也吸引了周边游客前来采摘，短短几天草莓就销售一空，收入比往年增加了1万多元。”袁海昌笑着说，再过几天，新一茬的草莓就要成熟，已经有不少游客预约前来采摘。

“井陉县是山区县，地形复杂，发展规模化农业种植受到很大限制，在现代设施农业上下功夫势在必行。”小作镇党委书记尹彦卫介绍说，在智能技术支撑下的大棚，从整体提高了农业种植水平，更为当地农业转型发展提供了示范。“接下来，将继续鼓励引导各村加强与农业科研部门对接，大力发展现代设施农业。”

农业农村部党组成员李敬辉在介绍一季度农业农村经济运行情况时表示，今年以来，农业农村部聚焦重点产业，搭建平台载体，强化指导服务，推动乡村产业发展呈现良好态势。

“下一步，将指导各地依托乡村特色资源，开发农业多种功能、发掘乡村多元价值，推动乡村产业全链条升级。”李敬辉说。

“智慧田”里跑出增产新动能

今年春耕，山西省大同市的田间地头同样“科技范儿”满满，各式智能农机驰骋在广袤的田野上，勾勒出现代化农业春耕新画卷。

谷雨时节，在大同市云冈区北村的农田里，一台台搭载了北斗导航的无人驾驶耕种机，正实施耕种一体化作业。

“近几年，大力引进的农机上都安装了卫星导航定位器。”云冈区普天友农业农技专业合作社负责人昝江坤一介绍起农业科技装备就打开了话匣子，目前，耕种机采用北斗导航辅助驾驶车载系统，可为机械化播种作业提供数据采集、自动化处理、统计分析、精细化管理等服务。“智能农机能有效保障耕种效率，满足铺膜、耕地、播种及机械化收获的要求。”

“通过引进先进农业技术、推广智能农机装备、建立农业信息化平台等措施，不断提升了农业生产的智能化、精准化水平。”大同市农业农村局相关负责人表示，智慧农业的快速发展和专业农业合作社的广泛参与，为当地农业高质量发展注入了新活力。

近年来，科技已成为农业农村经济增长的重要驱动力。各地区各部门强化农业科技支撑，着力推动关键核心技术攻关，农业科技进步贡献率超过63%，为农业高质量发展提供了强劲动能。

“智慧棚”里展现增效好“丰”景

农业高质高效，农民才能富裕富足。今年中央一号文件提出：推进设施农业现代化提升行动。大力发展现代设施农业，既可促进农业转型升级和增加农民收入，也可带动关联产业发展。

在河南省安阳市内黄县马上乡的西瓜育苗棚内，一个个空穴盘乘坐“电梯”，经过摆盘、撒土、浇水、播种、盖土、出盘等环节，空盘被均匀填满。码放好的穴盘，被搬运到温度、湿度尽在智能“掌控”中的催芽室，36个小时后，整齐匀称的瓜芽破土而出……

“这是在南瓜苗上嫁接的西瓜苗，嫁接出来的西瓜品质好、口感好且抗病又高产。”瓜农袁连臣介绍，依托育苗工厂专业的保温和降温设备，苗育得又健康又壮实，和农户自行育苗相比，每亩地能便宜200多块钱。

内黄县，是豫北最大的瓜菜种植基地，设施农业面积22.2万亩。“设施蔬果的种植催生了当地育苗工厂蓬勃发展，从2003年开始发展集约化育苗以来，目前全县年育苗总量稳定在3亿株以上。”内黄县农业农村局相关负责人说。

据介绍，作为农业大县，内黄县依托设施瓜菜种植等特色产业，发展智能化育苗工厂，加快农业科技创新与推广，推进农业全产业链高质量发展，助力当地农业好“丰”景。

“设施农业、立体农业、智慧农业在人多地少、人地资源配置失衡的地区有广阔的发展前景，也为农产品生产的数字化提供了巨大的商机。”中国农业风险管理研究会会长表示。

(责编：王震、高雷)

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