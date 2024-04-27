人民网记者 李栋

日前，2024年北京国际汽车展览会（以下简称北京车展）阔别四年，重新回归。本届车展期间，117款全球首发新车、41款概念车和278款新能源车型，汇集在总面积22万平方米的北京车展展区内。其中，中国自主品牌新能源汽车纷纷登上C位，吸引了各国参观者的眼球，成为今年北京车展一大亮点。

中国新能源车展区吸引了众多参观者。人民网 焦磊摄

“从3月份数据看，新能源汽车整体渗透率达到41%，4月份上半个月渗透率超过50%，预计今年全年新能源汽车市场渗透率或超40%。”中国汽车流通协会会长助理罗磊认为，当前，中国新能源汽车产业处于一个快速提升期，发展潜力巨大。

在罗磊看来，中国新能源汽车的发展从“爬坡过坎”到“百花争艳”，背后是技术工艺日臻成熟的市场反映。以续航里程为例，新能源汽车续航能力从当初的100公里逐渐增加到如今的700公里或800公里，特别是把以智能座舱、辅助驾驶为代表的新技术融入到新能源汽车之中，让消费者在开车过程中增加了新媒体带来的感官体验。

前不久，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在介绍2024年一季度商务运行及工作情况时表示，一季度消费市场呈现出增长稳、需求旺、亮点多三方面特点。其中，新车销量672万辆，同比增长10.6%，其中新能源汽车同比增长31.8%。

中汽协数据显示：3月份，我国新能源汽车的产销量分别达到86.3万辆和88.33万辆，同比增长分别为28.1%和35.3%，市场占有率达到32.8%。

人民网记者在现场看到，位于W3馆国产新能源展区内人头攒动，智能化成为本届北京车展的最大看点。四年间，新能源汽车市场风起云涌，大量自主品牌旗下的纯电动品牌横空出世，市场声量和销量表现俱佳，一跃成为全球汽车行业关注的焦点。

业内人士认为，汽车智能化大潮势不可挡。当前，国内新能源车企埋头研发，通过技术创新和规模化生产，降低了硬件设备的生产成本。

从产业链层面来看，具有深厚技术积淀的科技企业与汽车产业链上下游的深度融合已是大势所趋。“日益深厚的技术研发能力和智能领域龙头企业形成的优势互补合作模式，不仅推动了双方业务的快速发展，也为整个汽车行业的智能化转型提供了有力的支持。”多位专家对人民网记者表示。

(责编：王震、高雷)

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