全国陆地面积最小

海洋面积最大的省份

全国唯一的热带省份

南繁科研育种基地

冬季瓜菜生产基地

热带水果生产基地

……

没错

说的都是海南

而今天

我们要品一品

海南的“甜”

海南，可盐可甜

海南本岛海岸线

长达1910公里

但椰风海韵

美丽港湾

只是海南的一面

2.2亿个椰子

563.57万吨水果

是海南2022年的

“甜蜜产出”

其中香蕉114.85万吨

芒果84.59万吨

菠萝51.61万吨

火龙果约48万吨

荔枝20.76万吨

柑橘橙柚16.76万吨

榴莲、菠萝蜜、百香果

红毛丹、番石榴、番荔枝

释迦、莲雾、山竹

黄皮、杨桃、木瓜

……

谈到果品种类

更是让人眼界大开

火龙果

种植后一年左右

就开始开花结果

每年可开花12-15次

谢花后30-40天便可采收

具有品质优、产量高

投产快等特征

是海南省重点发展的

热带高效农业产业之一

2023年全省火龙果

种植面积15.75万亩

产量47.81万吨

主栽品种有

大红、金都一号

燕窝果、富贵红

无刺红龙等

除燕窝果外

都是红皮红肉

产区主要分布在

东方、乐东、昌江

三亚、儋州、陵水等市县

其中东方市种植面积最大

达到了7.29万亩

好品出“东方”

东方市名为东方

却地处海南岛西部

位于北纬18°至20°之间

属热带季风海洋性气候

光照充足、气候干爽

年平均气温25℃

东部为热带雨林

中部为丘陵和台地

西部为百万亩感恩平原

土地肥沃

是火龙果生长的“天堂”

“黄金纬度、温暖海风

特有的砂壤、甘甜的山泉水”

共同孕育了

东方火龙果独有的

迷人气息

——单个果重通常1斤-1.5斤

最大的能长到3斤左右

甜度可达22-28

火龙果又叫青龙果、红龙果

因其外表肉质鳞片

似蛟龙外鳞而得名

是仙人掌科三角柱属植物的果实

按果皮果肉颜色可分为

红皮白肉、红皮红肉

黄皮白肉3大类

火龙果

不仅果实好吃

花也漂亮

和昙花一样

火龙果花只在夜间开放

天亮时花苞收拢

因此也被称为“夜仙子”

绿色藤条之上

白色花瓣包裹着

嫩黄色的花蕊

硕大而美丽

“飞”出国门的“东方龙”

火龙果可耐0℃低温

和40℃高温

但有时也略显“娇气”

它的生长需要充足的光照

每年10月至次年3月

种植基地都会“亮灯”

给它们“补光”

夜幕降临

沃野田间灯火通明

形成“灯光星海”的壮观景象

可别小看“补光”的作用

能让火龙果亩产

从5000斤提升至10000斤左右

每年的采摘次数

也能增至24次

火龙果在我国的

广西、云南、海南

广东、贵州、福建

四川、江西、台湾等省份

都有种植

但可以周年供果的只有海南

每年冬春季大家吃到的

国产红心火龙果

主要产自海南

经过多年发展

火龙果已是东方重点打造的

“十大农业知名品牌”之一

北纬18°的“东方龙”

不仅享誉国内市场

更已“飞”出国门

走向世界

2023年5月15日

100箱火龙果从东方市出发

“飞”往加拿大温哥华

这是东方火龙果首次对外出口

意味着东方火龙果

达到了欧美质量认证标准

东枕群山

西临大海

美在东方

好品亦在东方

全国特产“大摸底”

你还有哪些地域好物推荐？

人民网《好品中国》栏目

与你一起

发现更多“中国好品”！

来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 王庆芳 刘云 席秀琴

策划｜翟巧红 赵雯

记者｜毛雷 孟凡盛

字体｜万祥生

设计｜王远希

支持｜海南省农业农村厅 东方市委宣传部 东方市农业农村局

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经