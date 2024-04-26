人民网记者 王连香 栗翘楚

4月25日，2024年（第十八届）北京国际车展正式拉开帷幕。记者注意到，越来越多外国面孔出现在车展现场，关注中国汽车品牌和中国市场。

北京国际车展现场。人民网记者 王连香摄

“中国汽车企业走出去的热情非常高。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，未来随着跨国公司对中国新能源技术和智能网联技术的深入了解，会有越来越多的外资企业接纳中国车企，形成合作伙伴关系，在海外市场建立合资合作，为当地消费者带去更绿色、便捷的产品与服务。

不仅是整车车企，在2024年北京国际车展零部件展区，记者看到，零部件国际化的占比越来越高。据悉，来自中国、美国、德国、法国、日本等13个国家的500余家国内外知名零部件企业参展。

数据显示，今年我国汽车出口保持强劲增长态势。2024年一季度，中国汽车整车出口132.4万辆，同比增长33.2%。这意味着中国汽车出口将进一步升温，车企将逐步实现全球化发展，涵盖产品、生产和供应链的全方位国际化。

“目前中国汽车已经遍布全球，国外消费者对中国品牌的产品也非常感兴趣。”中国汽车流通协会副秘书长田甜向记者表示，跨国车企以及相关产业深化合作，预示着对中国市场的信心，北京车展不仅仅是中国的车展，更是一个国际交流的平台，彰显了新时代对新汽车的需求。

相关业内人士也表示，随着海外面孔的激增，让本届车展的国际化属性也进一步强化，而这也是多数中国车企锚定的发展新方向，即从汽车单纯的出口转向全球化发展之路，从产品到生产再到供应链实现全面国际化。

(责编：方经纶、高雷)

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