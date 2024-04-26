人民网北京4月26日电 （焦磊、实习生张泊洋）当前，人工智能正成为推动数字经济发展、驱动产业变革的核心技术。如何统筹应用算力资源和全生产要素资源，成为业内关注焦点。

日前，北京电子数智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”）携前沿成果亮相中关村论坛，并展示了三大重点项目：北京数字经济算力中心项目即人工智能时代新型基础设施AIDC、先进计算迭代验证平台即AI算力可视化驾驶舱、可信数据空间即数字经济产业的重要基础设施，展现了推动人工智能发展的更多路径。

业内分析认为，人工智能产业发展的核心制约因素是算力。相关测算显示，自2012年，全球AI训练所用的计算量呈现指数增长，平均每3.43个月便会翻一倍，目前计算量已扩大30万倍，远高于算力发展速度。AI企业要想高速发展，必须有强大的算力底座做支撑。

据了解，北京数字经济算力中心即AIDC，预计2024年底完成基础设施建设，达产后将实现算力中心平台化和平台算力服务化，实现以精细化运维的方式提供极具性价比的算力服务，以云化方式将传统算力服务升级为集成底座大模型、行业大模型、一栈式AI工具链等配套服务的“AI工厂”，降低企业使用人工智能的门槛，加速人工智能落地千行百业。

人工智能企业的发展，是算力、场景、人才、资本、科研等全方位资源要素的聚合。打造科技创新生态圈，提供一体化创新服务，是打造聚合的又一思路。

据介绍，“AI工厂”是融合算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作空间、科技广场等功能区于一体的首个北京算力科技公园，不仅可以孵化人工智能创新企业，周边居民也可在日常生活中步入其中，感受科技元素融入休闲生活。

入选中关村论坛《百项新技术新产品榜单》的“先进计算迭代验证平台”是北京市产业创新集群重点支撑项目。作为人工智能与集成电路领域的标杆项目，先进计算迭代验证平台通过对芯片全方位与主流大模型进行适配和解耦，以算法实现对混元芯片的加速，并通过混推混训方式，提供精细化运维服务，满足不同企业算力需求，最终实现算力普惠。

当前，数据价值挖掘存在如“数据供不出”“数据流不动”“数据用不好”“数据控不好”等诸多难题痛点。业内分析认为，解决数据挖掘难题需要新型基础设施。可信数据空间，是人工智能浪潮下促进数据共享流通的基础设施，通过隐私计算、区块链、可信数据库等技术和机制，可实现数据“安全共享、可信流通”，便于供需双方更加无忧地尝试匹配。

“我们将积极探索可信数据空间建设，为政府提供安全数据盘活服务，为企业提供脱密数据服务，为相关行业打通可信数据流通路径。”北电数智相关负责人表示。

本次中关村论坛中，“降低算力负担”“寻找解决场景难题的人工智能新应用”成为诸多人工智能创新者和中小企业的共同诉求。

据了解，以“算力普惠”和“科技繁荣”为核心行业价值主张的北电数智正加码算力资源建设，让算力成本降下来的同时，让国产芯片能够真正用起来，降低企业开发和使用人工智能的门槛。为此，北电数智以AIDC智算中心为支撑，联结芯片、大模型、AI应用、产业投资等上下游合作伙伴，从技术、产业甚至在客户资源层面，帮助创新者和中小企业快速成长。

(责编：方经纶、高雷)

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