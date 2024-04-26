人民网北京4月26日电 （焦磊、实习生张泊洋）阔别四年，2024北京国际汽车展览会再次开幕，本届车展以“新时代·新汽车”为主题，聚焦新能源、智能化的汽车产业发展浪潮，吸引了众多国内外汽车品牌参展。4月25日，“长续航新主流混动SUV”荣威D5X DMH于北京车展开启预售。

当前，在国内市场，混合动力产品在市场价值方面相较于纯燃油车和纯电动车具有独特的优势。据了解，荣威D5X DMH搭载的1.5T DMH超级混动系统，是DMH超级混动技术在“D家族”车型上的首次扩展应用。该系统由超混专用1.5T发动机、超混专用变速箱、超混专用长续航电池组成，针对SUV多元化用车场景进行技术升级，以满足中国主流家庭用户全家出行、全场景使用的需求。

荣威品牌事业部产品高级总监刘景安介绍，D5X DMH配备的1.5T发动机动力输出范围更广，配备两档结构，针对全工况、全场景使用，具备安静和节能的显著优势。据了解，荣威D5X DMH采用同级容量最大的21.4 kWh专用高效长续航电池，带来135km纯电续航；零热失控技术和航空级电芯热管理系统，提升电池可靠及耐用性。

在被动安全方面，D5X DMH采用79%高强度钢的新一代加强型高强度笼式车身，双侧小偏置碰撞结构设计，为全车乘员提供同等保护；主动安全方面，D5X DMH采用针对长途出行场景打造的L2级地平线视觉智驾辅助系统，助力用户安全出行。

作为国内最早一批在新能源科技领域展开自主研发的汽车品牌，荣威展现了近年来在新能源赛道上动力技术的深厚储备。展会上，荣威D7、全新i5、iMAX8等车型也悉数亮相。

(责编：方经纶、高雷)

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