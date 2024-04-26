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宝马集团2024年将在华推出超20款BMW和MINI品牌新车型

2024年04月26日18:51 | 来源：人民网
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人民网北京4月26日电 （记者孙阳）2024北京车展期间，宝马集团两大品牌旗下十五大车系全阵容登场，覆盖入门紧凑级至大型豪华车，并囊括燃油、纯电、插电式混合动力、氢能源动力多种驱动形式。据了解，2024年，宝马在华将推出超20款BMW和MINI品牌新车型，进一步满足消费者的不同需求。

车展期间，宝马集团董事长齐普策重申对中国市场的长期信心和承诺，并勾画宝马创新驱动的未来豪华出行愿景。齐普策表示：“宝马从未停止创新的脚步，且不断优化各种驱动技术，这不仅是为了保护环境，更确保客户的多样化需求得到满足。通过新世代车型，我们期望展示未来汽车行业三大核心领域的系统实施——电动、清晰聚焦可持续和全数字化。这也意味着宝马将在设计、技术和理念三个维度全面步入未来。”

据悉，宝马集团设计高级副总裁霍伊顿克携BMW及MINI设计人员也随行抵京，与中国消费者近距离沟通，倾听来自汽车技术最前沿市场的用户心声，汲取更多中国市场的灵感。

北京车展现场，首次来到中国的BMW新世代概念车，展现了未来宝马的核心特征：电动化、数字化、循环永续。首款量产BMW新世代车型将于2025年推出，在首款车型投产后的24个月里，至少将有6款新世代车型推向市场。同时，新世代车型的整车效率实现全新突破：第六代BMW eDrive技术将电芯能量密度提升超20%，整车效率提升25%，续航里程提升30%，充电技术电压平台提高到800伏。

2023年，BMW i4全球销量超8万辆，成为畅销的豪华纯电车型之一。本次车展上，新纯电动BMW i4也全球首发。此外，MINI首款纯电动跨界车型MINI Aceman在北京迎来全球首秀，同台的还有MINI品牌核心车型、第五代MINI三门电动版——全新电动MINI Cooper，这是其在中国的首次正式亮相。

(责编：方经纶、高雷)
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