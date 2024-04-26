人民网北京4月26日电 （焦磊、实习生张泊洋）4月25日，上汽MG品牌携MG Cyberster、MG7、MG4 EV为代表的MG新一代车型，以及EXE181电动超跑亮相2024北京车展。

据了解，今年恰逢MG品牌诞生100年，MG品牌也在车展上官宣“荣耀百年”回馈活动。作为MG品牌百年献礼之作MG Cyberster跑车，自去年底上市以来，以超800台的累计销量、连续5个月位居跑车销量TOP3。此外，Cyberster车型也在本次车展上宣布开启海外预售，并将在下半年先后登陆欧洲、澳洲、东南亚等多个细分市场，满足海外消费者对MG Cyberster的期待。

此外，MG EXE181由上汽英国前瞻设计中心汇聚跨国创意灵感打造，展现MG品牌在电动时代对速度的追求与探索。新车在北京车展全球首秀后，还将在今年7月登陆2024古德伍德速度节。EXE181电动超跑搭载上汽三电技术与空气动力学设计，目标拥有415km/h的电动车最高极速与0.181Cd全球最低风阻，新车目前已进入概念设计与工程论证阶段。

近年来，MG产品矩阵不断丰富、提质，在海外影响力持续提升。据了解，2005年，MG成为“中国人执掌的首个有全球影响力的汽车品牌”，持续为中国汽车产业注入人文情怀、不断丰富中国汽车产业的生态多样性；2012年MG批量出口欧洲，历经12年的“出海”征途，MG已迈入全球90多个国家和地区。

(责编：方经纶、高雷)

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