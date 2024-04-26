人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

车展速递

百年 MG品牌携新一代车型亮相北京车展

2024年04月26日18:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月26日电 （焦磊、实习生张泊洋）4月25日，上汽MG品牌携MG Cyberster、MG7、MG4 EV为代表的MG新一代车型，以及EXE181电动超跑亮相2024北京车展。

据了解，今年恰逢MG品牌诞生100年，MG品牌也在车展上官宣“荣耀百年”回馈活动。作为MG品牌百年献礼之作MG Cyberster跑车，自去年底上市以来，以超800台的累计销量、连续5个月位居跑车销量TOP3。此外，Cyberster车型也在本次车展上宣布开启海外预售，并将在下半年先后登陆欧洲、澳洲、东南亚等多个细分市场，满足海外消费者对MG Cyberster的期待。

此外，MG EXE181由上汽英国前瞻设计中心汇聚跨国创意灵感打造，展现MG品牌在电动时代对速度的追求与探索。新车在北京车展全球首秀后，还将在今年7月登陆2024古德伍德速度节。EXE181电动超跑搭载上汽三电技术与空气动力学设计，目标拥有415km/h的电动车最高极速与0.181Cd全球最低风阻，新车目前已进入概念设计与工程论证阶段。

近年来，MG产品矩阵不断丰富、提质，在海外影响力持续提升。据了解，2005年，MG成为“中国人执掌的首个有全球影响力的汽车品牌”，持续为中国汽车产业注入人文情怀、不断丰富中国汽车产业的生态多样性；2012年MG批量出口欧洲，历经12年的“出海”征途，MG已迈入全球90多个国家和地区。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
百年 MG品牌携新一代车型亮相北京车展
　　人民网北京4月26日电 （焦磊、实习生张泊洋）4月25日，上汽MG品牌携MG Cyberster、MG7、MG4 EV为代表的MG新一代车型，以及EXE181电动超跑亮相2024北京车展。 据了解，今年恰逢MG品牌诞生100年，MG品牌也在车展上官宣“荣耀百年”回馈活动。…
王崟：昔又扎实推动创新 坚持绿色发展
　　4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部