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王崟：昔又扎实推动创新 坚持绿色发展

2024年04月26日18:48 | 来源：人民网
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4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，固安翌光科技公司副总经理王崟做客采访间接受了采访。

记者：昔又在近两年发展迅速，品牌做了什么样的创新工作能为消费者提供不一样的产品与服务呢？

王崟通过对新技术的投入，不断通过创新开发出新的产品、新的概念、新的需求，这样才会有新的消费、高质量的消费。在这个层面上，我们昔又是国内最早将光美容概念引入市场的品牌之一，我们将光生物的部分研究成果应用在家用美容仪产品，可以说开创了市场的先河，并在技术层面上，通过大量的实验和数据完成产品的研发工作。正是有了这样基础而扎实的研究，我们的产品在上市后的几年中，广受消费者的喜爱。除了消费者看得到的家用产品，昔又还与高校和知名医院开展广泛合作，进行发光器件、模块设计等的研究，并参与制定多个国家标准与行业标准；不仅如此，昔又还将人机交互的概念引入美容仪产品中，让美容仪也可以智能化，让用户使用起来更加方便。如今，昔又每年仍然在产品创新上不断投入，我们拥有自己的设计中心、数字化建模中心、环境实验室以及光学实验室，为品牌未来的发展进行充分蓄能。

记者：昔又在绿色消费方面是怎么做的，做了哪些新的尝试呢？

王崟2020年至2023年，我们提出并践行了可回收材料应用理念：不进行过度包装，在环保的前提下通过设计、艺术表达、创新三个层面，杜绝大量材料消耗。最直接的就是昔又推出的小奶箱包装设计，为了不让大家把包装盒直接扔掉，昔又设计了消费者非常喜爱的小奶箱，作为包装的同时，还可以变成漂亮的收纳箱子，既美观又实用，还节约了纸张，这种方案在这两年被同行们大量采用，可以说起到了非常积极的作用。同时，昔又积极推出以旧换新理念，回收旧产品，进行环保处理。仅2023年下半年，几万用户通过昔又官方小程序进行了绿色消费，完成了产品的以旧换新。昔又也希望所有品牌一起，追求时尚，追求美，也同时一起追求健康绿色的发展理念。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)
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