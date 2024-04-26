4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，东阿阿胶股份有限公司副总裁李新华做客采访间接受了采访。

记者：当前,我国消费需求正发生重要变化，消费渠道、消费模式都发生了很大转变。随着消费新电商的孕育兴起、加速发展，东阿阿胶面对电商领域的竞争和挑战，如何保持品牌的独特性和优势？又有哪些创新实践推动电商业务的发展？

李新华：提到东阿阿胶，大家很容易想起一句话——“千挑万挑，只有东阿阿胶”，这句话其实源自于广大消费者朋友，足以见证东阿阿胶在消费者心中的口碑。

像东阿阿胶这样的老字号品牌，好的产品质量是保持其稳步增长的基本条件。东阿阿胶制作技艺是国家级非物质文化遗产，东阿阿胶人矢志不渝地秉持“以金牌的工作质量创金牌的产品质量”的信念，历经70余载的坚守与努力，7此斩获国家质量类金奖。

近年来，东阿阿胶在科技创新、新品研发、质量管控等方面深耕细作，融合产业、供应商资源，聚焦主业加强创新；在品牌建设方面，坚持以消费者为中心，持续品牌唤醒和焕新，巩固“滋补国宝 东阿阿胶”品牌地位。

紧随消费渠道碎片化、近场化与数字化的发展趋势,我们逐步加大电商渠道运营力度,引进电商人才，激活团队潜能；夯实自营店铺运营能力，树立品牌标杆；大力发展自播、短视频、达人直播。

同时加大中医药文化的宣传教育。东阿是我们的根，中医药文化传承创新是我们的责任与使命。“阿胶出东阿，故名阿胶”，我们以阿胶溯源之旅为直播内容载体，以东阿阿胶阿胶世界为体验舞台，以阿胶故事为纽带，融文化于体验，传递东阿阿胶品牌差异化，推出了“一次东阿行，一世阿胶情”文旅品牌，打造“品尚东方”直播基地，以“品鉴好物、品味生活”为主旨充分展示阿胶文化、中医药文化和齐鲁文化，将其打造成全国中医药直播基地标杆。以“滋补文化+产品”的思路，让更多的消费者了解阿胶这一味中药，感受到千年滋补文化底蕴，提供多样健康生活体验。

记者：有数据显示，电商消费群体主要集中在25-45岁区间，年轻化趋势明显，且这一群体的购买能力日益增强。在这样的市场背景下，请问如何看待这一类消费群体对东阿阿胶品牌的影响？他们是否有望成为东阿阿胶的新增长点，并推动品牌实现更广阔的发展？

李新华：东阿阿胶花大精力开展了对年轻消费者的研究，系列调研结论促使品牌在多个层面主动匹配其需求，并围绕产品即食化、品牌年轻化系统开展市场策略重塑和品牌唤醒、焕新。同时加大研发力度，依托“一中心”“三高地”布局研发，围绕大健康拓展新赛道，引进新产品，寻求外延发展新机遇。

东阿阿胶粉是我们便捷化剂型，它解决了年轻人怕麻烦的痛点，也迎合了年轻人“爱混搭”的爽点，服用方式便捷，年轻人可以“随时随地撒个胶”，2023年成长为公司第四大核心单品。

桃花姬产品回归到健康消费品的行业运作模式，首次官宣品牌代言人，仅24小时品牌就破圈，收获大量年轻粉丝。借此，桃花姬以更年轻的沟通方式健康消费品的营销链路，实现了从区域性品牌到全国性健康零食品牌的升级。

当流量纷至沓来，只有精准承接，每一份关注才能转化为有效价值。无论是产品迭代，还是圈层聚焦，电商渠道都与之深度承接与绑定，借助高势能媒体和年轻化社媒平台实施数字化人群拉新的宣传推广策略，通过“内容+投流”，“甄嬛传”整合营销、桃花姬代言人营销一次次登上网络热搜，不仅扩大了品牌影响力，更满足了年轻人群品质消费、品牌消费需求，实现了流量与销量的高增长。

2023年度电商GMV已达成9.7亿，同比增长58%。天猫、京东、抖音三大平台同比都大幅增长，阿胶粉GMV突破7500万，桃花姬位列阿胶糕十大品牌排第一位。

记者：中央经济工作会议强调，要“培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费等新的消费增长点”，也结合咱们今天的论坛主题以品牌新力量引领美好新消费，谈谈您对公司未来的发展有何期待？

李新华：2024年我们提出并推进“1238”战略，“1238”战略，即一个定位、双轮驱动、三产融合、八大能力提升，确立了药品+健康消费品业务增长模式，推动公司业务内涵式增长。我们力争将东阿阿胶打造成为以药品为底色的数字化健康消费品公司。

我们将坚持“滋补国宝 东阿阿胶”价值引领，积极开展新产品领域的探索，打造以“东阿阿胶”为代表的顶流滋补健康品牌，形成“一超多强”品牌矩阵，提升增长势能。

在此战略指导下，新发布的“皇家围场1619”男士滋补品牌，以及燕真卿燕窝等其他品牌，将延续“线上线下互动整合”的理念精心打造，为消费者带来更为丰富和多元的健康滋补体验，值得市场期待。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)

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