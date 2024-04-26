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侯亚孟：珀莱雅以可持续发展战略为导向 加快培育美妆新质生产力

2024年04月26日18:48 | 来源：人民网
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4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，珀莱雅化妆品股份有限公司副总裁侯亚孟做客采访间接受了采访。

记者：绿色消费、ESG、可持续发展理念在当今社会越来越受到重视。企业在这方面承担着怎样的责任？

侯亚孟：新生代群体的消费理念迅速变化，他们选择化妆品时，不仅考虑其品质和效果，还要考虑其环境和社会影响。宏观层面，气候变化、能源危机……等外部环境变化，时代影响并将持续影响着每一个人。

作为中国美妆企业，珀莱雅以长期、可持续发展战略为导向，致力于将自身发展成果与社会共享，通过观念倡导、社会公益等活动，让更多的人感受美好、成就美好。

记者：珀莱雅在可持续方面是如何规划的？分享一下企业愿景和目标？

侯亚孟：我们秉持“美美相生，共向未来”的可持续发展理念，以扎实的可持续发展管理为基础，关心人与生态的可持续发展，用卓越的产品创造美,与伙伴、消费者一起传递美、成就美,让每一个当下生长为更美好的未来。

公司于2022年8月发布了第一个可持续发展规划——“美美相生，共向未来”。公司将以全面的ESG管理为基石，通过可持续发展的三大支柱，达成2025战略目标，推动可持续发展。

可持续的业务。持续创新研发，为消费者提供安全、卓效、可持续产品；

可持续的价值链。携手合作伙伴与消费者共同践行可持续发展与消费的理念，让可持续理念在价值链上传递；

可持续的社会生态。持续进行社会议题倡导、开展社会公益活动，为解决环境挑战与促进社会发展提供支持，成就更多人的美好生活。

2022年，公司MSCI ESG评级上调至BBB级，处于国内化妆品行业领先水平。在一个评级周期跃升三级，充分说明了珀莱雅的ESG管理表现获得了MSCI的高度认可，更体现了国际资本市场对公司可持续发展管理绩效的充分肯定。

2023年，珀莱雅公司Wind ESG评级跃升至AA级，首获个人用品行业第一。珀莱雅综合得分为9.15，在环境和公司治理方面得分分别为8.89和8.63，皆领先于同业水平。

记者：越来越多的中国消费者关注产品的环保性能。在产品研发和生产方面，珀莱雅有哪些前瞻性尝试？

侯亚孟：在全球可持续发展趋势的驱动下，公司深刻认识到推行可持续产品管理的社会价值与战略意义。面对消费者日益增强的环保意识和对绿色、安全、低碳产品的诉求，我们积极响应，建立可持续产品评估体系，践行从源头创新到终端产品的全程可持续发展策略。

同时，产品包装可持续属性提升、可持续棕榈油、低碳工厂是2023年产品可持续属性提升工作的三大重点。

在产品包装方面，公司邀请包装专家参与合作编制了《珀莱雅可持续包装管理手册》，并对相关部门开展培训，为产品包装可持续属性提升工作建立依据。

在可持续棕榈油方面，2023年4月公司正式加入可持续棕榈油圆桌倡议（RSPO），并持续梳理现有棕榈油衍生品原材料，启动RSPO认证棕榈油替换工作。

在低碳工厂建设方面，珀莱雅积极推动工厂的数字化、智能化转型，以全生命周期数字化管理推动产品质量和绿色制造转型升级。2023年，珀莱雅入选了由工业和信息化部办公厅公布的“2023年度绿色供应链管理企业”名单，珀莱雅湖州分公司被浙江省经济和信息化厅认定为“2023年浙江省智能工厂”“2023年浙江省级绿色低碳工厂”。这是政府、三方机构、业内专家等对珀莱雅在行业制造数字化、智能化、绿色化发展的认可。

记者：今年3月《政府工作报告》首次提出发展新质生产力，新质生产力本身就是绿色生产力，以科技创新为核心，具备高科技、高效能、高质量等特征。珀莱雅如何用科技创新助推新质生产力发展？

侯亚孟：在国货不断崛起的背景下，公司从2003年创立以来坚定做长期主义者，以科技创新赋能新质生产力，精进打磨成分、配方和生产工艺。不断推出符合消费者需求的美妆产品。

公司以国际一流花园式化妆品工业城标准建设，引进全球先进的技术、设备及工艺、绿化面积达40%，生产区域空气洁净度达到化妆品洁净区环境控制标准，打造国际一流美妆生产工厂。

立足工业4.0，坚持透明化、智能化、绿色化升级，珀莱雅公司积极推动行业数字化、智能化转型，升级建成我国首个化妆品5G智能工厂，实现每一支产品全生命周期质量可追溯。在物流仓储方面，建立行业首个黑灯智能仓储中心，库内业务操作95%以上实现无人化，让黑灯物流成为可能。

科技创新已经成为中国美妆行业的主旋律，这股力量正推动国货品牌逐渐走向主流。珀莱雅公司正加快培育新动能，为培育美妆新质生产力贡献智慧和力量。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)
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