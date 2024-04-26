4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

在论坛现场，爱花迷(上海)日用品有限公司副总裁朱永龙做客采访间接受了采访。

记者：请您为我们介绍一下品牌发展？

朱永龙：您好，非常感谢您邀请我参加这次采访。我们的品牌名字叫花迷,我们品牌一直秉承着“美只为不凡”的理念，致力于为消费者提供安全、高效、时尚的美妆产品。我们希望通过我们的努力，让每一位女性都能展现自己独特的美。

记者：民营企业作为中国经济的重要组成部分，其社会责任的履行也发挥着重要作用，您认为民营企业应当如何履行好社会责任？

朱永龙：民营企业的成长得益于当下国家的飞速发展，得益于综合国力的不断壮大和国民文化自信的增长。有国才有家，只有国家强盛了，企业才会强盛，民营企业背靠祖国一步步成长，民营企业家有责任、有义务力所能及地回报社会、造福人民。在我看来，履行社会责任有以下四方面：

一是诚信经营，严把质量关。在产品开发上花迷彩妆力图追求一丝不苟的完美细节，达到每一款产品都是极致精品。花迷彩妆以绣球花为核心，呈现时尚格调，令每一款产品都成为非凡的“艺术品”。为社会提供优质合格的产品和良好的服务。

二是节能减排，加强环保。花迷成立于7年来，始终坚持以科技创新引领企业发展，秉持助力可持续发展的理念。除了持续在科技创新和原料创新上发力之外，我们研究皮肤机理以及产品功效，真正解决消费者痛点。其次我们融合品牌理念以“大自然色彩和谐理论”，力求创造“特色彩妆品牌”，致力于为每个平凡女人打造明星专属彩妆与多家科研机构合作，不断引入最新的科技成果，将其应用到我们的产品中。花迷彩妆近年来着力进行品牌的产品升级以及节能减排技术的落地应用，打造真正的“科技新国货”，为实现“双碳”目标贡献绵薄之力。

记者：您认为品牌在市场上的竞争优势是什么？

朱永龙：在彩妆市场品牌众多，产品同质化严重的背景下，花迷坚持做原创彩妆，以打造 “抹去logo也能被消费者认出来”的彩妆产品为目标，近年来，花迷品牌诞生了人鱼气垫、小沙漏粉底液、雾缎意情唇膏、不倒翁口红等明星产品。不仅得到广大消费者的认可，更有一线明星花旦曾为其打Call，花迷以质量带销量。

记者：请问您对未来有什么规划和展望？

朱永龙：对于未来，我们有着清晰的规划和展望。我们将继续加强产品研发和创新，推出更多高品质、具有创新性的美妆产品。同时，我们也将加大市场推广力度，提升品牌知名度和美誉度。我们希望能够通过我们的努力，让更多的人了解我们的品牌，爱上我们的产品，一起享受美丽的快乐。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)

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