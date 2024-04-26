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刘明：聚焦“医研共创” 一页持续提供婴童功效护理方案

2024年04月26日18:48 | 来源：人民网
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4月26日，2024绿色消费高质量发展论坛在人民日报社举行。本次论坛以“坚持绿色发展，倡导绿色消费”为主题，搭建对话交流平台，共同探讨了我国在培育绿色发展理念，倡导绿色消费行为等方面的创新实践与经验成果，为进一步推动我国消费市场活力释放，培育壮大新型消费营造良好发展氛围。

论坛现场，上海怡页生物科技有限公司联合创始人、总裁刘明做客采访间接受了采访。

记者：纵观婴童护肤品牌，newpage一页定位中国婴童功效护肤品牌，这样的定位背后是基于哪些因素和考量呢？

刘明：newpage一页的定位是“中国婴童功效护理品牌”，我们也首次把“功效护肤”放进婴童护肤领域。我们的逻辑是先找对赛道，再做对定位，最后创新品类。

一是找对赛道。我们看到中国母婴洗护、护肤市场规模依旧具有非常大的潜力，平均年幅额增长率高达11.4%。90-95后的妈妈成为生娃的主力人群。而这个时候，精细化育儿、科学育儿、科学喂养成为了年轻妈妈的诉求，所以我们也发现产品在不断的分化、不断的精细化。所以我觉得，中国婴童洗护赛道依然有着巨大的机会点。

二是做对定位。纵观婴童护肤行业，有几个现象，第一，品牌集中度不高，第二，高端化尤其缺失，第三，婴童功效型护肤也缺失，是一个空白点。

三是创新品类。基于以上，我们将“功效护肤”放进婴童护肤领域，将newpage一页定位为“中国婴童功效护理品牌”，当消费者想起婴童功效护肤品类时，就能想到newpage一页。

记者：newpage一页采用的是“医研共创”，这个模式其实在母婴行业内也是一个很新颖的模式，能否向我们具体介绍下newpage一页为什么要开展“医研共创”，以及具体如何开展“医研共创”？

刘明：开始“医研共创”，原因来自于我们对于市场的洞察。多年前我看到母婴研究院曾经发布过一个《婴幼儿洗护行业新消费趋势白皮书》，里面的一组数据给了我非常大的启发：影响母婴用户选购洗护品牌的主要因素依次为儿科医生、育儿专家、口碑推荐等。

对于母婴行业来说，“优生优育”、“精细育儿”理念盛行，口碑推荐和专家背书尤为重要，只有专业科学、安心且有效的产品，才能满足新一代父母和家庭的精细化育儿需求。

所以，newpage一页首创了“医研共创”——通过育儿专家崔玉涛和科学家的强强联手，紧密结合临床经验与科研技术，形成“用户+临床经验+科研”的闭环，医生和科学家的专业度实实在在参与到产品开发全链路来，为宝宝们提供“专业、科学”的婴童护肤。

记者：儿童化妆品安全一直是国家和社会都重点关注的问题，您能否谈谈newpage一页对这方面的看法？

刘明：在回答您的问题之前，我先讲一个我们产品开发的经历。

newpage一页的第一瓶宝宝霜，历经了799天才筹备出来。为什么这么久？因为我们非常清楚认识产品安全性、品质的重要性，所以在开发产品的过程中，我们推翻了三版设计方案、调配了上百次的配方、选择了上千种香型。最终才诞生了这款产品。

在儿童化妆品安全上，我认为，慢就是快，一款好的，让妈妈和宝宝用得安心的产品，是需要花时间和耐心，去打磨、去等待的。newpage 一页始终将安全放在首位。大概可以从如下四个点来概括：

第一，我们所生产的每个产品包装均标注儿童化妆品标识——小金盾。

第二，欧盟对于婴童护肤类产品禁止添加的风险成分规定为2113种，而 newpage 一页拒绝主动添加风险成分达4000+种以上，远远高于行业及国际标准；

第三，我们产品都是经权威机构认证，6+N项实验测试，包括安全检测、人体功效测试等。

第四，我们也在不断追求功效和安全的平衡。不会为了追求肤感，而去添加增稠剂；也不会为了掩盖天然的颜色，去添加人工色素；也不会为了追求保湿，而过度添加矿物质油。

记者：newpage一页目前为止都取得了哪些成绩？对于飞快变化的行业，未来有哪些规划？

刘明：作为一个新品牌，newpage一页，截止到2023年，我们历经18个月，我们实现了全年营收1.53亿，同比增长498%。预计2024年将实现爆发性增长。

用户端得到了千万用户的口碑认证，婴童安心霜、婴童高保湿身体乳等产品2023年上半年在抖音多个排行榜中位列第一。

行业端全年霸榜抖音、天猫多个销售与好评榜第一，斩获天猫双11新锐品牌奖，给予了充分的肯定。

我们把newpage一页的发展划分为三个阶段：立产品、立品牌、扩人群。我们希望从品类创新开始，进行产品的创新。我们接下来要做的就是扩人群，覆盖人群的拉新。

我们发现，现在孩子们的青春期在提前，他们上小学的时候就开始长青春痘、油脂分泌开始不平衡，而市面上现有的婴幼儿产品或成人产品不太能满足他们的洗护需求。所以我们将会以“分龄”为概念推出相关系列，以平衡和修护为功效点。

未来，我们的产品将不仅仅针对新生儿阶段，还会到中小童、中大童，一直延伸到18岁。满足孩子们全年龄段多场景需求，为他们提供专业安全的洗护方案。

（采访组：人民网记者孙博洋 欧阳易佳）

(责编：方经纶、高雷)
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