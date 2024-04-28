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12项全栈技术布局 蔚来携8款车型亮相北京车展

2024年04月28日17:04 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）2024北京车展期间，蔚来携8款车型亮相，并首次向公众展现包括智慧能源、智能制造、芯片和车载智能硬件等在内的十二项技术全栈布局。

作为使用瞭望塔式布局的智能电动汽车，亮相北京车展的2024款ET7行政版延续“Designfor AD”设计理念。在智能座舱方面，该车型升级为高通骁龙8295P高性能版座舱芯片，智能座舱整体运算效率大幅提升。在性能方面，该车型继续标配智能双电机四驱系统，提供同级最强性能，零百加速仅需3.8秒，带来酣畅淋漓的加速快感。

产品的升级离不开技术的持续突破。蔚来相关负责人介绍，企业核心技术已覆盖了智能电动汽车业务各版块，建立了由芯片和车载智能硬件、电池系统、电驱及高压系统、车辆工程、整车全域操作系统、全景互联、智能驾驶、智能座舱、智慧能源、智能制造、人工智能、全球数字运营等12项技术构成“技术全栈”。

近年来，多家车企品牌均已经开启布局新能源布局，并推进企业转型。乘联会数据显示，今年4月1日-4月14日，新能源乘用车零售26万辆，同比增长32%，在整体乘用车市场渗透率达到50.39%。

随着国内新能源汽车保有量的增加，对充电桩的性能要求也在提升。商务部等14部门出台《推动消费品以旧换新行动方案》，提出要鼓励各地出台支持政策，完善充（换）电、停车、智慧交通等基础设施。目前，各地正在持续优化充换电设施布局，积极推进老旧充电设备更新升级，提高充电效率。

“随着150kWh超长续航电池包正式开启服务，2024款ET7行政版也成为航超1000公里的纯电动行政轿车。结合蔚来可充可换可升级的能源体系，和全国超过2400座换电站，持续优化用户出行体验。”蔚来相关负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)
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