人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）2024北京车展期间，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车”）携旗下20余款新能源产品及多项科技成果亮相，全方位展现东风汽车全力竞逐新能源新赛道的崭新风貌。

在新闻发布会上，东风汽车党委副书记、总经理周治平表示：“站在新的起点，我们牢牢把握高质量发展战略性新兴产业的要求，实施‘转型升级三年行动’，深化‘4+2’事业布局，大力推进体制机制改革，提速发展新能源事业，制胜新赛道，闯出新天地。”

车展现场，风神L7、eπ008以及纳米01共创版等新车正式发布，并与大疆车载达成战略合作，双方将在智能驾驶系统开发、集成、测试等方面深入合作，合作成果将在东风纳米下一款量产新车上首发搭载。

在技术展区，东风汽车带来马赫电混PHREV，以及十合一高效电驱、新一代高比能固态电池、“东风氢舟”动力平台、东风悦享智能BUS、车路云一体化等科技展品，一展在电动化、智能化领域不断迭代的领先技术实力。其中，马赫电混PHREV实现多种新能源驱动模式和优势的融合集成，可插混、可增程、可纯电，在一辆车上可集中实现比插混更加高效的驱动、增程车的纯电驾驶感受，同时还解决了纯电车的里程焦虑。

业内分析认为，从传统燃油车时代到新能源汽车时代，再到如今电动化+智能化融合发展的新汽车时代，汽车产业边界被打破，以智能汽车为载体的产业将拥有更大的想象力。东风汽车紧扣行业发展趋势，从品牌、产品、技术等方面修炼内功，全面发力，不断夯实面向新时代新赛道的核心竞争力。

(责编：孙红丽、吕骞)

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