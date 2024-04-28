人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

车展速递

新产品、新科技全面发力 东风汽车竞逐新能源新赛道

2024年04月28日17:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）2024北京车展期间，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车”）携旗下20余款新能源产品及多项科技成果亮相，全方位展现东风汽车全力竞逐新能源新赛道的崭新风貌。

在新闻发布会上，东风汽车党委副书记、总经理周治平表示：“站在新的起点，我们牢牢把握高质量发展战略性新兴产业的要求，实施‘转型升级三年行动’，深化‘4+2’事业布局，大力推进体制机制改革，提速发展新能源事业，制胜新赛道，闯出新天地。”

车展现场，风神L7、eπ008以及纳米01共创版等新车正式发布，并与大疆车载达成战略合作，双方将在智能驾驶系统开发、集成、测试等方面深入合作，合作成果将在东风纳米下一款量产新车上首发搭载。

在技术展区，东风汽车带来马赫电混PHREV，以及十合一高效电驱、新一代高比能固态电池、“东风氢舟”动力平台、东风悦享智能BUS、车路云一体化等科技展品，一展在电动化、智能化领域不断迭代的领先技术实力。其中，马赫电混PHREV实现多种新能源驱动模式和优势的融合集成，可插混、可增程、可纯电，在一辆车上可集中实现比插混更加高效的驱动、增程车的纯电驾驶感受，同时还解决了纯电车的里程焦虑。

业内分析认为，从传统燃油车时代到新能源汽车时代，再到如今电动化+智能化融合发展的新汽车时代，汽车产业边界被打破，以智能汽车为载体的产业将拥有更大的想象力。东风汽车紧扣行业发展趋势，从品牌、产品、技术等方面修炼内功，全面发力，不断夯实面向新时代新赛道的核心竞争力。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
12项全栈技术布局 蔚来携8款车型亮相北京车展
　　人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）2024北京车展期间，蔚来携8款车型亮相，并首次向公众展现包括智慧能源、智能制造、芯片和车载智能硬件等在内的十二项技术全栈布局。 作为使用瞭望塔式布局的智能电动汽车，亮相北京车展的2024款ET7行政版延续“Designfor AD”设计理念。…
新产品、新科技全面发力 东风汽车竞逐新能源新赛道
　　人民网北京4月28日电 （记者栗翘楚）2024北京车展期间，东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车”）携旗下20余款新能源产品及多项科技成果亮相，全方位展现东风汽车全力竞逐新能源新赛道的崭新风貌。 在新闻发布会上，东风汽车党委副书记、总经理周治平表示：“站在新的起点，我们牢牢把握高质量发展战略性新兴产业的要求，实施‘转型升级三年行动’，深化‘4+2’事业布局，大力推进体制机制改革，提速发展新能源事业，制胜新赛道，闯出新天地。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部