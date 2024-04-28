人民网北京4月28日电 （记者孙阳）2024北京车展期间，中国汽车品牌的强势亮相备受行业关注。其中，小鹏汽车携小鹏X9、G6、G9、P7i等主力车型亮相。同时，小鹏还公布了AI天玑系统的最新优势以及上车计划等消息，引发行业关注。

据悉，作为SEPA2.0 扶摇架构旗舰车型，小鹏X9集结了小鹏汽车在制造、智能化等领域最前沿的技术。作为首款打破MPV界限的大七座车型，小鹏X9采用星舰设计语言，实现大七座MPV、大四座SUV的融合。高阶智驾方面，小鹏的XNGP全场景智能辅助驾驶是行业首个量产落地的全场景智能辅助驾驶系统。

对于这样一款大空间MPV，平衡驾控方面的表现至关重要。小鹏使用全系标配主动式后轮转向系统，以及全系标配智能双腔空气悬架。基于这两大配置，小鹏X9的转弯半径为同级别最?的5.4m，同时极大程度减少路面振动，实现驾乘舒适性。安全是汽车的基石，基于行业首创的前后一体式铝压铸车身结构，以及量产的全球最大吨位“超级大压铸”，小鹏X9实现同级领先的46000N·m/deg整车扭转刚度。83%?强度钢铝混合??、2000MPa笼式??等安全车身设计，以及后部碰撞安全结构，进一步为安全提供保障。纯电车型的续航能力往往是影响消费者购买决策的关键因素。针对“续航焦虑”，全域800V?压SiC碳化硅平台以及800V XPower电驱系统为小鹏X9实现强劲续航提供支撑。

同时，在本次北京车展上，AI天玑系统也受到行业关注。据介绍，作为行业首个将 AI 技术全面应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统，AI天玑系统大幅提升了汽车的系统感知和理解能力，能够为用户提供多项创新性专属车载AI助理服务，全方位提升用户驾乘体验。

在出行方面，搭载AI天玑系统的小鹏汽车将升级获得一位私人定制的出行助理——AI司机，提供包括AI代驾、AI 泊车、XNGP等核心智驾功能，覆盖行车及泊车的所有出行场景。

对于智能汽车来说，除了硬件本身带来的安全，智能化提供的安全保障也是整车安全的重要一环。基于AI天玑系统，小鹏用户还将获得一位智能安全助理 ——AI 保镖，兼具SR感知识别、全场景影像、哨兵模式等多重安全防护。

据悉，按照计划，在5月20日的OTA中，AI天玑系统将全量推送，覆盖小鹏 X9、G6 、G9 、P7i四款车型所有Pro和Max版本，小鹏汽车也将由此全面进入了AI时代。

(责编：孙红丽、吕骞)

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