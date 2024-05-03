人民网记者 乔雪峰

今年“五一”假期，群众出行热情浓厚，走亲访友、外出游玩需求叠加。记者从交通运输部获悉， 5月1日，全社会跨区域人员流动量31574.2万人次，环比增长54.7%，比2019年同期增长30.3%，比2023年同期增长16%。

其中，公路跨区域人员流动量29201万人次，环比增长57.8%，比2019年同期增长31.7%，比2023年同期增长17%；水路客运量87.94万人次，环比增长26.1%，比2019年同期下降39.7%，比2023年同期增长1.5%；民航客运量216万人次，环比增长9.7%，比2019年同期增长14.0%，比2023年同期增长2.6%。

记者从国铁集团获悉，5月1日，全国铁路发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。5月2日，全国铁路预计发送旅客1700万人次，计划加开旅客列车1094列。

五一假期旅客出行需求旺盛，铁路客流保持高位运行。据12306数据显示，5月2日，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、郑州等热点旅游城市和北京至上海、西安至成都、广州至南宁、北京至呼和浩特、北京至太原、长沙至武汉等热门区间客流相对集中。

国铁集团相关负责人表示，各地铁路部门科学分析客流规律，充分挖掘运输潜力，在客流集中的线路和区段加大运力投放，最大限度满足旅客出行需求。

面对车流人流高峰，各地交通运输部门积极行动，从提升自驾体验、优化城市客运、切实保通保畅等方面做好工作，保障人民群众便捷平安舒心出行。

内蒙古自治区交通运输部门努力提升公路旅游服务品质，采取集中修补病害、加强路面保洁、整治路域环境等方式，全力提升161条通旅游景区公路路况水平。完善旅游服务配套设施，提升公路沿线自驾游公共服务水平，开展包括旅游服务保障水平提升、服务区服务能力提质升级等7项行动，增强人民群众旅游出行体验感，助力自治区文旅产业高质量发展。

在福建，各地城市客运推出多项福利，让市民及游客出行更加便捷。福州继续开展免费乘地铁和市区公交车活动，在确保主城区305条公交线路、3200多辆公交车正常运营基础上，采取增开定时班车、增开定时区间班车和延时等方式保障出行需求。泉州安溪开通“湖头车站至泰山岩”旅游公交线路。晋江在“五一”期间临时开通高铁夜间接驳专线，方便福厦高铁泉州南站的乘客疏散、满足夜间抵达晋江旅客的公交出行需求。

在辽宁，各地市交通运输部门多措并举，为群众打造畅、安、舒、美的通行环境。鞍山市交通运输事务中心，组织各县区养护人员，出动清扫车、洒水车对公路开展清扫工作，打造干净卫生的出行环境。抚顺市交通运输发展服务中心和各县区中心联动开展普通公路巡查工作，对黑大线、通武线等公路开展了全面排查，针对高填深挖路段、大桥、隧道等险要部位进行了专项检查。本溪市各养护单位针对重点路段、桥隧涵等结构构造物增加巡查频率，加强隧道夜间巡查，密切关注公路状况，及时发现并处理突发情况，确保公路的安全畅通。

(责编：郝帅、高雷)

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