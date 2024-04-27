本报记者 寇江泽 董丝雨

今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的民革、科技界、环境资源界委员时强调：“夯实高质量发展的生态基础”“推动经济社会发展绿色化、低碳化，加强资源节约集约循环利用，拓展生态产品价值实现路径，积极稳妥推进碳达峰碳中和，为高质量发展注入新动能、塑造新优势”。

锚定目标，砥砺前行。各地区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，厚植高质量发展的绿色底色，加快推进人与自然和谐共生的现代化。

坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加快发展方式绿色转型

习近平总书记指出：“把绿色发展理念贯穿于经济社会发展全过程各方面。”

3月27日，中国人民银行、生态环境部等7部门联合印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，明确推进全国碳排放权交易市场建设，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围。

作为强制碳市场的全国碳排放权交易市场2021年7月启动上线交易以来，年覆盖二氧化碳排放量超过50亿吨，履约完成率超过99%。全国温室气体自愿减排交易市场今年初启动以来，运行总体平稳。自愿碳市场与强制碳市场“双轮驱动”、互联互通，充分发挥市场机制作用，助力实现碳达峰碳中和目标。

“启动全国温室气体自愿减排交易市场，标志着我国完整的碳交易市场体系初步形成。”生态环境部部长黄润秋表示。

绿色低碳发展，步伐坚实有力。

青海省西宁经济技术开发区南川工业园区天合光能青海大基地，一块块光伏板整齐排列在标准化车间的屋顶。园区大街两边，多家光伏企业一字排开，生产光伏组件原料的上游企业顺着大街，便可把多晶硅、单晶硅等产品送到下游客户。

近年来，我国发展“含绿量”显著增加，绿色日益成为高质量发展的鲜明底色。建成全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链，可再生能源装机规模突破15亿千瓦，历史性超过煤电装机；新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，全球一半以上新能源汽车行驶在中国；与2012年相比，2023年我国煤炭消费比重下降13.2个百分点，非化石能源消费比重提高8.8个百分点，单位国内生产总值（GDP）能耗下降26.8%，单位GDP二氧化碳排放下降超35%……

坚定不移走生态优先、绿色发展之路，万里河山更加多姿多彩。

江苏省南京市，秦淮区月牙湖社区居民邹梦青和家人沿着月牙湖边的绿道游玩，“湖水越来越干净，瞅着心里就高兴。”南京市水务局局长程军介绍，今年将落实103个水环境治理项目，实施18条河道水环境整治行动，推动河湖水质持续向好。

天更蓝了，中国成为全球改善空气质量速度最快的国家。2023年，全国地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为30微克/立方米，优于年度目标。

水更清了，全国水环境质量发生转折性变化。2023年，全国地表水水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例达89.4%，同比提升1.5个百分点。

地更绿了，中国成为全球森林资源增长最多最快和人工造林面积最大的国家。新时代以来，全国森林覆盖率提升2.39个百分点，达到24.02%。

“绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。”正确处理高质量发展和高水平保护的关系，我国不断塑造发展的新动能和新优势，持续增强发展的潜力和后劲。

持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高品质生态环境支撑高质量发展

习近平总书记指出：“要深入打好污染防治攻坚战，集中攻克老百姓身边的突出生态环境问题，让老百姓实实在在感受到生态环境质量改善。”

今年的《政府工作报告》提出：“推动生态环境综合治理。”

良好生态环境是最普惠的民生福祉。各地区各部门持续深入打好污染防治攻坚战，以高品质生态环境支撑高质量发展、创造高品质生活。

向着蓝天白云、繁星闪烁的目标，深入推进蓝天保卫战——

山西省太原市清徐县，晋煤物流铁路改扩建项目配套工程施工现场，机器轰鸣、火花闪烁。这个项目推动附近3家焦化企业将运输方式从公路转为铁路，降低物流成本、减少污染排放。“项目预计今年10月投用，年运输能力将达到2200万吨，实现‘煤不露天、焦不落地’的清洁运输目标。”山西晋煤铁路物流有限公司董事长姚辉介绍。

今年，焦化、水泥行业超低排放改造全面展开。“焦化、水泥行业都是大气污染防治重点行业。两个行业实施超低排放改造，将促进空气质量持续改善。”生态环境部大气环境司有关负责人表示。

大气污染防治行动计划、打赢蓝天保卫战三年行动计划、空气质量持续改善行动计划接续实施。北方地区完成农村散煤治理3700万户左右，减少散煤消费量7000多万吨。全国10.3亿千瓦煤电机组完成超低排放改造。淘汰老旧及高排放机动车超过3000万辆。

向着水清岸绿、鱼翔浅底的目标，深入推进碧水保卫战——

江西省鹰潭市信江新区虎岭公园，虎岭湖碧波荡漾。“以前这里就是一个臭水沟，现在水清岸绿，环境多美啊。”信江新区虎岭村村民刘峰说。清沟、清塘、清污，一系列环境整治工程，让虎岭湖变成一湖碧波。“今年，我们将在保护水资源、修复水生态等方面持续发力，推动城市水体治理长治久清。”鹰潭市生态环境局水生态环境科科长蒋田田说。

长江保护修复攻坚战、黄河生态保护治理攻坚战等深入实施，碧水保卫战晒出亮眼成绩单。全面开展入河排污口排查整治工作，全国累计排查出入河排污口25万余个。地级及以上城市黑臭水体基本消除。

向着吃得放心、住得安心的目标，深入推进净土保卫战——

一大早，江苏省苏州市枫桥街道富康新村垃圾收集点，居民倪建中带着分类好的垃圾来投放：“垃圾定时定点投放，不像以前在楼道口堆着，小区环境越来越好了。”苏州市实施生活垃圾分类管理条例3年多来，基本建成投、收、运、处全过程管理体系。“我们将继续推动垃圾分类精细化管理，让群众在践行新风尚中有更多获得感。”苏州市城市管理局局长杨青松说。

土壤污染源头防控行动、农业农村污染治理攻坚战等稳步推进，土壤污染防治取得重要进展。全国约1/3的行政村深入实施环境整治，全面禁止洋垃圾入境，累计减少固体废物进口约1亿吨。

1月发布的《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，明确“持续深入推进污染防治攻坚”等目标任务。生态环境部有关负责人表示，2024年突出精准、科学、依法治污，深入推进环境污染防治。

着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性，完善生态产品价值实现机制

习近平总书记强调：“要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。”

今年的《政府工作报告》提出：“坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加强生态环境分区管控”“完善生态产品价值实现机制，健全生态保护补偿制度”。

各地区各部门着力提升生态系统多样性、稳定性、持续性，同时建立健全生态产品价值实现机制，探索推广绿水青山转化为金山银山的路径。

系统治理，推进重点生态工程建设。

内蒙古自治区阿拉善左旗头道沙子飞播造林区，花棒、沙拐枣随风摇曳，郁郁葱葱。护林员阿拉腾图格正骑着摩托车巡查。“过去，这里土地沙化严重。通过飞播造林，植被多了，风沙也变小了。”阿拉腾图格说。

开春以来，“三北”工程攻坚战场由华北向西北、东北渐次拉开。“目前已开工项目40个，完成造林种草2000多万亩。”国家林草局生态保护修复司司长张炜说，各地区统筹实施护山改田、节水保湖、造林增草、治沙用沙等一批标志性综合工程，推动防沙治沙从“单要素”治理向“全要素”治理转变。

分区管控，为发展建立“绿色标尺”。

日前，湖南省湘潭市天易经济开发区通过了湖南金铠新材料科技有限公司的入园审批。“没想到这么快就完成了审批。”公司相关负责人说，湘潭市生态环境局湘潭县分局提前介入指导，比对生态环境分区管控要求，15天就完成了审批批复。

生态环境分区管控，就是以保障生态功能和改善环境质量为目标，实施分区域差异化精准管控的环境管理制度。截至今年3月底，我国已划定生态环境管控单元44604个，为发展“明底线”“划边框”。生态环境部环境影响评价与排放管理司有关负责人表示，生态环境部将进一步完善全域覆盖的生态环境分区管控制度体系，促进生态环境持续改善。

绿富同兴，源源不断释放生态红利。

装袋、灭菌、码袋……黑龙江省大兴安岭地区新林区翠岗林场，职工魏巍正在食用菌生产车间忙碌。“林场停伐了，我收入却没少。到了秋天，我还会来这里卷茶球，每天能挣上百元，日子越来越有奔头。”魏巍说。

“目前，我们已开发出有机干菜、野生花茶、食用菌等产品，实现年销售额60余万元，林场增收10余万元。”翠岗林场党委副书记王旭东说。作为国家重点生态功能区，大兴安岭地区立足生态环境禀赋优势，全力推动生态产业化、产业生态化。

当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期。“建设人与自然和谐共生的美丽中国，还需要付出长期艰苦的努力。”生态环境部环境规划院名誉院长、中国工程院院士王金南表示。

坚持以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，保持加强生态文明建设的战略定力，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化，万里河山将越发多姿多彩，绿水青山将永续造福人民、泽被子孙。

《 人民日报 》（ 2024年04月28日 01 版）

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(责编：赵欣悦、牛镛)

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