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据水利部消息，海河流域将于6月1日入汛。

去年，海河流域发生“23·7”流域性特大洪水，京津冀地区大量防洪工程、水文测报设施遭受损毁。时隔一年，上述水利工程灾后恢复重建情况如何？记者跟随水利部进行实地探访。

北京：水毁工程修复加速进行

工程现场正在进行后续养护及施工现场清理、验收等收尾工作。人民网 皇甫万里摄

4月7日，随着最后一仓灌注砂浆浇筑完成，大宁调蓄水库实体工程全部完工。

作为汛前必须完成的水毁修复工程之一，大宁调蓄水库水毁修复工程（大宁管理处）主要目的为修复大宁水库库尾段，设计防洪标准为100年一遇。

“工程内容包括建设库尾砼消力池1座，消力池下游设30米铅丝石笼海漫，修复库尾左、右岸受损的堤防及护坡。”北京市南水北调大宁管理处副主任赵明雷告诉记者，“我们计划在5月15日前完成验收相关工作，水库在今年汛前可具备行洪条件。”

“23·7”海河流域特大洪水发生后，北京市水务局编制了灾后恢复重建水务专项规划，成立灾后恢复重建水务规划建设领导小组，协调推进灾后恢复重建工作，积极争取特别国债资金对水务领域灾后恢复重建的支持。

据了解，除了外大宁调蓄水库水毁修复工程外，受关注的门头沟区、房山区农村供水和污水处理设施的水毁修复已基本完成，已经恢复到了灾前水平，居民生活供排水得到保障。

同时，永定河和水文监测设施水毁修复各项目进展也均已过半，6月前也将全部完工，今年汛期将正常发挥防汛减灾和水文监测作用。

截至目前，三批国债项目清单共支持北京水务领域灾后项目142个，总投资880.2亿元，其中国债资金488.1亿元，目前已全部下达，项目数量和项目投资额远超历史。北京54个水务灾后恢复重建项目目前已完工8项，今年6月前将全部完成建设，恢复到灾前水平并力争有所提升。

天津：灾后恢复重建助力群众安居乐业

在天津静海区良王庄泵站改扩建施工现场，挖掘机、混凝土浇灌车等机械设备正在紧锣密鼓地施工。

“我们现在进行的是试验桩基工程。通过试验，评估灌注桩的承载能力和设计参数的准确性，确保建筑结构的安全和稳定。”良王庄泵站改扩建项目常务副经理孙万盛说。

去年7月，良王庄泵站连续超负荷运行，但由于泵站排放“势单力薄”，天津市水务局紧急调拨两台大型应急排水车火速支援。

洪水过后，天津市将良王庄泵站改扩建作为灾后恢复重建重要项目，更新全部水泵、机电设备及金属结构等设备，建成后泵站排涝流量将提升至50立方米/秒。

“项目总投资1.47亿元，其中下达增发国债资金1.04亿元，剩余资金由区级统筹。”静海区水务局副局长尹桂强说，目前已累计完成投资3905.5万元，预计2025年6月底完工。

正加紧施工的还有西青区辛口镇水利工程设施重建项目。“主要包括拆除重建泵站、新建节制闸、维修加固桥闸涵等内容。”西青区水务局局长靳丕玉说，“工程总投资1.18亿元，其中国债资金8340.5万元，完工后将恢复、提升水利设施的排涝、灌溉功能，保障辛口镇的排涝和灌溉安全。”

去年以来，天津市水务部门积极争取国债资金支持，水利灾后恢复重建项目42项，重点实施州河、泃河等中小河流治理，蓟运河等行洪河道达标建设，东淀、文安洼等蓄滞洪区安全建设，城市内涝治理，灌区续建及配套改造以及防洪信息系统提升等工程，全面提升防汛减灾能力。

河北：推进工程进度更好应对今年主汛期

白沟河治理工程涿州段施工现场。水利部供图

“春节期间我们也没有歇息，全力确保工程如期完工。”在北拒马河应急防洪治理工程现场，中国能建葛洲坝集团市政公司涿州分公司负责人黄志勇介绍，通过加班加点完成新建堤防、加高加固原先堤防等任务，确保在主汛期前城市防洪能力得到全面提升。

河北省水利部门介绍，洪水消退后，涿州市按照“上蓄、中疏、下排、适当地滞”的原则，积极推进白沟河治理工程、白沟河涿州段分洪口应急修复工程、北拒马河涿州段应急防洪治理工程（北坛村至小营横堤段）等重点水利项目建设。

“我们第一时间采取行动，着手解决涿州市主城区北部、东部的城市防洪问题，包括堤防治理18.3公里，穿堤或拆除重建4座穿堤闸涵，硬化堤顶路面18.3公里等，工程总投资达10.3704亿，由增发国债和地方资金统筹解决。”涿州市水利局局长张海军说。

灾情过后，涿州市水利部门组织力量加班加点推进白沟河治理工程，以尽早发挥工程效益，更好应对今年主汛期。“目前，堤防主体土方填筑和削坡整理已全部完成，已基本具备防洪能力，”涿州市水利局的李江现在心里安稳多了，“预计4月30日前完成堤顶路面硬化、坝坡绿化及建设完成智慧运维系统等全部建设任务。”

(责编：王震、吕骞)

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