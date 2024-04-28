车柯蒙 焦磊

“北京车展规模大、人气足”“我们每年都来中国的车展看新技术、新趋势”“中国自主品牌的汽车真不错”……2024北京车展期间，多位外国观众在接受人民网记者采访时表示。

时隔四年，全球汽车行业的目光再次聚焦北京国际车展。官方数据显示，本届北京车展全球首发车117台（其中跨国公司全球首发车30台）、概念车41台、278款新能源车型重磅亮相。包括BMW及MINI，梅赛德斯-奔驰、梅赛德斯-迈巴赫、梅赛德斯-AMG以及G级越野车，奥迪品牌，大众汽车品牌（大众安徽、一汽-大众、大众进口汽车、上汽大众），一汽-大众捷达品牌，smart，腾势DENZA，福特，上汽通用汽车（别克、雪佛兰、凯迪拉克），林肯，沃尔沃，捷豹路虎，丰田等国际主流汽车携全新产品以高规格参展。

此外，零部件展区的国际化也备受关注。2024北京车展设立汽车部件及组件、电子及系统、新能源及智能网联等三大主题，吸引了来自13个国家和地区近500家海内外知名零部件企业及科技公司参展，从产业化到规模化，从市场化到全球化，汽车行业整零企业供应链关系也正在由垂直转向共生，正在重构全球产业链供应链。

值得注意的是，今年的北京车展期间，中国品牌的展台上多了不少外国面孔。来自全球各地的媒体、经销商驻足自主品牌展台，或是摸摸车漆、看看发动机，或是体验一下智能座舱，在交流中寻求合作。

4月25日，长城汽车公司董事长魏建军在长城汽车展台接待了宝马汽车全球董事长齐普策。魏建军向齐普策介绍了长城汽车的自研技术，齐普策则饶有兴趣地参观了长城汽车的坦克系列车型，详细了解了相关车型的技术特点。

齐普策在接受记者采访时表示，中国是全球最大的汽车市场，也是竞争最激烈的市场。中国所取得成功的背后动因也会驱动中国未来的发展。

当前，中国汽车品牌正不断强化自身实力寻求合作机会，推动汽车产业进一步发展；另一方面，“出海”和“全球化”也成为近年来中国汽车品牌发展的“关键词”。

“欧洲大部分纯电动车的进口，是来自像宝马这样在中国经营的非本土整车厂。从这个角度来说，宝马其实可以被视为一家中国企业，我们把中国产品出口到欧洲。”齐普策认为，全世界的活动包括降低碳排放、管理全球供应链，以及可持续性方面的工作都要采取合作的方式，谁都不能独善其身，所以自由并且公平的贸易非常关键。

海关总署公布的数据显示，过去三年，中国汽车出口规模连续突破式发展：2021年出口突破200万辆；2022年出口突破300万辆；2023年出口高达522.1万辆，成为全球第一大汽车出口国。2024年前两个月，中国汽车出口83.1万辆，同比增长22.1%，大基数下依然保持较高的增速。

在今年的北京车展期间，自主品牌的展台上，前来咨询的海外采购商络绎不绝。25日，零跑的全球战略合作伙伴Stellantis集团携欧洲、亚太、南美百人经销商团齐聚零跑展台，体验领先的智能化产品和技术并就零跑的全球发展战略与规划进行了交流、探讨。

“如今，越来越多的中国汽车出口到海外，受到全球消费者的欢迎。”一名来自斯里兰卡的经销商在接受人民网记者采访时表示。“中国的汽车品牌正快速发展，新技术的涌现，正在重塑全球汽车行业的格局。”另一位来自欧洲的观展嘉宾如是说。

同时，多位受访的嘉宾认为，中国汽车品牌的发展，推动了产业技术创新迭代，能够更好地满足全球市场需求。

(责编：王震、吕骞)

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