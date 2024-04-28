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“五一”假期消费观察

“假日经济”持续升温 各地“促消费”密集发力

人民网记者 孙红丽
2024年04月28日09:30 | 来源：人民网
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特色活动接连不断、“以旧换新”如火如荼……今年以来，我国出台了一系列促消费政策措施，有效推动消费市场持续回升向好。国家统计局副局长盛来运在近日召开的国新办新闻发布会上表示，假日消费持续火爆，春节、清明节无论是出行人数、旅游收入，都已经超过2019年的水平，同比增速都是两位数。

继清明节假期之后，即将到来的“五一”假期出游继续呈现火爆态势——国内游、出境游、入境游预订火热，多项预订同比显著增长。携程发布的《2024“五一”旅游趋势洞察报告》显示，从当前预订情况看，今年“五一”旅游热度在去年高位基础上稳中有增。

在北京798某创意产品店内，孩子们正在选购3D打印的龙形玩具。人民网记者 乔业琼摄

在北京798某创意产品店内，孩子们正在选购3D打印的龙形玩具。人民网记者 乔业琼摄

主打便民惠民，优惠举措频出

“假日经济”火热，背后折射出我国消费市场的活力与潜力。“五一”假期前夕，各地陆续出台重磅优惠活动，推出便民优惠举措，使之成为促消费的重要抓手。

福建省日前推出“福游4·18”福建文旅消费季活动，通过直播间抽奖、订酒店送门票等方式，为广大入闽游客派发约7600张景区门票免票。数据显示，福建省“五一”假期提前预订出行游客人次同比2023年增长25.57%，消费金额同比增长14.44%，旅游热度持续攀升。

厦门市推出十条旅游便民惠民措施，涵盖交通、游览、文化活动、停车服务等多个方面，全方位提升游客在厦旅游舒适度。

据不完全统计，浙江省“五一”假期将开展系列文化和旅游消费促进活动180余场。此外，省市县三级联动，推出文旅消费券、景区门票减免、餐饮住宿优惠等多项惠民举措。

“五一”假期期间，海南省将启动“机票即门票”“万店齐打折”等一系列重磅优惠，还将在全岛推出多达150余项涵盖文化、体育、演艺以及旅游节庆的精彩活动。

突出地方特色，丰富产品供给

突出重点品类、节庆时令、特色民俗……各地特色活动接连展开，文旅产品不断丰富。

一碗麻辣烫，带火一座城。甘肃省天水市举办麻辣烫美食节、开设麻辣烫公交专线，打造消费新热点。3月以来，天水景区门票订单量同比增长超过216%。“五一”小长假到来之际，为推动天水文旅市场持续“圈粉”，秦腔音乐剧《麦积圣歌》、户外实景演艺剧《梦回天水》等各类精品剧目将精彩上演。

“五一”假期期间，四川省将推出文化艺术演出、群众文化活动、文博场馆展览、非遗体验展示4个方面1200余场活动，用优质文化和旅游产品供给丰富假日生活。

陕西省具有非常丰富的非遗资源。“五一”期间，西安市将在易俗社、大唐西市、长安乐·一带一路文化艺术中心等地举办特色非遗演出活动；宝鸡市将举办庆“五一”腾龙剪纸艺术作品展、舞龙舞狮展示、“杂技文化·非遗传承”文化体验等特色非遗活动。

围绕“五一”假期，新疆各地州市将开展文化和旅游活动290余项。伊犁州将推出第二届“5·1”美食节，克孜勒苏柯尔克孜自治州将举办桢中古城啤酒节，吐鲁番将举办火焰山美食嘉年华、交河古村非遗体验活动等。

突出融合创新，扩大新型消费

以绿色、健康、智能等为代表的新型消费蓬勃发展……“五一”假期期间，各地新型消费动能将持续释放。

对于“五一”假期促消费安排，4月25日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上介绍，将指导各地组织开展丰富多样的促消费活动，推动商旅文体健深度融合和场景创新。北京全球首发节、上海体育消费节、好味云南美食节等一系列地方特色活动将相继开展。

第五届上海“五五购物节”从4月下旬持续至6月底，聚焦首发经济、品牌经济、夜间经济、直播经济四大经济以及新型消费、服务消费、汽车消费、绿色消费四大消费，开展1000余项特色活动。

广东省近日发布2024年文化和旅游消费促进活动安排，将围绕美食、滨海、夜游、演出、亲子、研学、乐园等消费热点，培育具有广东特色的消费新业态新模式，满足消费者多样化、个性化、品质化的消费需求。

在即将到来的“五一”小长假，黑龙江省13市（地）将举办迎亚冬、赏花踏青、开江开湖等十大类，共计136项主题活动，将旅游与文化、体育、音乐、美食等充分融合。

从北方到南方、从东部到西部，各地通过政策和活动“双轮驱动”，不断推陈出新，不仅带动假日消费持续升温，也有力支撑了相关产业的协同发展。

“各个地方都在打造消费品牌，改善消费条件，营造有利于居民消费的环境，经济也在持续回暖向好，居民收入在增加、就业在改善，有利于增强消费的能力，消费者信心也在不断回升。综合这些有利条件，我们未来的消费市场还是持续向好。”盛来运4月16日在国新办发布会上如是表示。

(责编：郝帅、吕骞)
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