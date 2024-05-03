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追光的你 | AI在手，设计师创意不愁

人民网记者 杨虞波罗
2024年05月03日08:53 | 来源：人民网
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雪山静静地矗立、结冰的湖面美如镜面、梅花与雪花交融……你能想象出这幅由AI创作出来的画面吗？也许在AI刚刚走入大众视野的时候还无法想象，但现在这已不是什么难事。

邓博，正在从事AI画师这个新兴职业。通俗来说，AI画师就是一群拥有传统绘画技能，又尝试新技术使用AI软件或平台，生成作品的人。

AI画师邓博。受访者供图

AI画师邓博。受访者供图

基础的艺术鉴赏能力、掌握AI作图的技术原理、不断丰富创造力和想象力……这些都是成为AI画师必备的技能。

在邓博看来，使用AI进行创作是一种很有挑战性的体验。

2022年初，在AI风靡全世界时，作为设计师的邓博敏锐地捕捉到这一风口，并迅速付诸行动。

“当时使用的是一款国外的绘画软件，在文本框里输入‘篮球’‘金鱼’等提示词，软件也生成出4张篮球运动员在海底被金鱼环绕的图片。”他介绍道。

虽然当时被AI作图的画面和效率震撼到，但是邓博也松了口气。 “我当时判断，彼时的AI绘画完全不能满足商业需求，和成熟的人类画师技术还是有差距。”

此后，邓博常常关注着AI产品的动态。机缘巧合下，他得知百度的AI作画产品文心一格。

“没想到国内也有了自己的生图模型并正好提供AI画师的岗位，我决心给自己的职业换个方向，说不定之前的设计经历能更好帮助我。”2022年底，邓博加入百度文心一格，成为了一名AI画师。

好的AI产品是一个利器，如何掌握利器、提高自己的创作效率和创作质量，就是AI画师要思考的内容。

邓博表示，设计师的目的是创作出打动人的作品，“工欲善其事，必先利其器”，现在“器”已被打磨好，“善其事”就是AI画师要做的部分。

“保持创新和独特性是我们设计从业者的必备素质。”邓博说，无论技术如何发展，创新和独特性始终是艺术的核心，也是设计师们的核心竞争力。

“我们要有自己的创新思维和独特风格，才能在新技术浪潮中脱颖而出。”邓博说道。

如今，AI飞快的进步速度给了邓博强烈的冲击，不仅生成速度大大加快、图像稳定，甚至能画出一些很具象、准确的元素或者风景画。他笃定这就是行业发展的方向了，用来辅助创作再合适不过。

在邓博看来，勇于尝试和创新，在面对新职业趋势需要迈出的第一步。年轻人应该勇于尝试新技术和创新方法，应用到自己的工作中，不断探索适合自己的职业道路和发展方向。

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(责编：杨虞波罗、高雷)
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