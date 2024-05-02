人民网记者 罗知之

早上9点，一辆满载货物的重卡驶出物流园，由广州开往武汉。乍一看，这是一辆普通的重卡，但若仔细观察，坐在驾驶座的司机双手离开了方向盘，驾驶全由卡车“自己”负责。

一脸波澜不惊的司机师傅吴宗坡是这台自动驾驶“大家伙”的安全员，他一天的工作也从这里开始。

吴宗坡在自动驾驶卡车上进行出发前的调试工作。受访者供图

卡车速度控制好不好、驾驶是否平稳流畅、避让其他车辆是否恰到好处……作为千挂科技自动驾驶系统研发测试团队的一员，驾驶经验丰富的老司机吴宗坡,现在最主要的任务是保障车辆安全行驶，及时将车辆行驶表现反馈给技术部门。

2018年，“揣着”好奇心与信心，他成为第一批投身自动驾驶领域的卡车司机，从0到1见证了自动驾驶和自动驾驶物流行业的成长、蝶变。

“2018年那会儿，我开卡车已经十年了，收入差不多接近了行业上限，特别想尝尝新路子，进入自动驾驶行业是机缘巧合。”

吴宗坡告诉记者，最初的安全员就像驾校教练，要手把手将“新手”逐渐磨砺成“合格的司机”。

“刚进入这个行业时做得并不好。自动驾驶系统‘特别不好带’，问题很多，每天需要和工程师说很多话，要以自己的驾驶经验回答各式各样的‘小白’问题。”吴宗坡回忆道，在人机磨合期，那时候自己要“身兼三职”——司机、教练、安全员。

当时还碰到过一些极端场景，现在回想起来还让他心有余悸。

“大概是2018年年底、2019年年初的时候，以六七十码速度行驶在高速公路上的卡车，突然自己变道，情况十分紧急，我马上切换到人工驾驶模式才避免发生意外。”

自动驾驶技术的诞生、兴起，让安全员这个“新职业”正式被政策与行业接纳认可。

2023年底，交通运输部办公厅印发了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》。针对行驶过程中的安全问题，专门提出“安全员”概念，要求从事城市公共汽电车客运、道路旅客运输经营的自动驾驶汽车应随车配备1名安全员。

“随着自动驾驶技术越来越完善，我从‘教练’慢慢变成了真正的‘安全员’。我现在的主要任务是进行跟车测试，为产品研发人员提供反馈意见，帮助自动驾驶系统更新升级。”

经过长时间的应用、互动，吴宗坡说，它现在更像是我的“搭档”，不但可以帮我缓解运输途中的疲劳、最大可能避免交通事故，还可以降低油耗，节省运输成本，达到省油、省人、省心的效果。

他还告诉记者：“前几天，公司完成了第500个订单。从第1单到500单，见证了我职业生涯的成长前进、自动驾驶物流行业的‘挂挡起步’。现在，我身边越来越多的‘卡友’加入到这个行业。”

“相信不久之后，自动驾驶功能将成为所有车辆的出厂配置。”享受了创新技术红利的吴宗坡信心十足。

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(责编：孙红丽、吕骞)

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