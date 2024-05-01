人民网记者 王震 王海跃

梨树县位于松辽平原地区的“黄金玉米带”，是全国产粮大县。韩春明正驾驶农机在田里作业。

“等过段时间出苗了，我的无人机就派上用场了。”

今年35岁的韩春明，一直在合作社开农机，是一名地地道道的“老农民”“老司机”。如今，他又get了新技能。

2023年，韩春明开始学习无人机驾驶技术，并考取了资格证，成为了一名植保无人机飞手。

“之前看到别人捧起遥控器、点点屏幕、拨拨摇杆，旁边的无人机腾空而起，感觉太神奇了。”

在韩春明工作的凤凰山农机合作社，有24套多功能监测站、2架无人机、15套自动农机驾驶设备，实现了机械播种、无人机喷洒农药，用手机登录APP就能看见粮食种植情况和生长情况。

“用上无人机，腰也不酸了，腿也不疼了，一小时打15亩地的药，不费劲儿。”

新技术、新农具，让韩春明亲身感受到了现代农业的甜头。

韩春明正在检修维护植保无人机。程禹然摄

“以前打防虫药，主要是靠农民背着喷雾器打药，一天下来，我们累得直不起腰，也打不了多少亩地，现在很快就能把病虫害防治了。”韩春明告诉记者，以前靠人工，一个人平均每小时能打一亩地的药。用上植保无人机之后，不管是喷洒农药还是施肥，不仅节省了人工费用，而且效率高了，“关键是比人工更精准。”

2019年，无人机驾驶员被纳入国家职业分类大典，成为了一项新职业。在这片黑土地上，正在“飞”出更多新农人。

从“老农民”到“新农人”难么？

还真挺难！但是，没难住。

韩春明坦言：“我平时也不看书学习，突然间要学习各种理论知识和无人机的规章制度，只能下‘笨功夫’：一有空就学，一有空就练，一点点摸索、研究。”

韩春明向记者展示植保无人机作业。程禹然摄

掌握了新技术，韩春明的收入也多了起来。

之前在合作社驾驶农机，一般是种地和收地的季节比较忙。现在，地里庄稼长出来后需要植保无人机施肥、喷洒农药，韩春明原来相对空闲的这两个月也忙碌了起来。

“有时候还能收到老板发的奖励金呢。”

成为一个“慧”种地的“新农人”，是韩春明的下一个目标。“现在我还是个新手，需要向‘老司机’多学习请教，掌握更多技术本领。”韩春明说。

眼下，东北肥沃的黑土地陆续进入春耕阶段。从自动化的农机播种，到无人机喷洒生物农药，新科技、新农具、新农人，正在让这片黑土地告别 “面朝黑土”“看天吃饭”。

(责编：王震、吕骞)

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