人民网北京4月27日电 （记者许维娜）数智时代，新技术、新业态、新模式蓬勃发展，给全球知识产权保护带来新机遇和新挑战。2024中关村论坛年会举办期间，“知识产权”成嘉宾热议的高频词。

4月25日是第24个世界知识产权日。在“全球知识产权保护与创新”论坛上，与会嘉宾期望通过集思广益，凝聚共识，达到共同发展的目标。他们表示，各国要积极应对数智领域知识产权保护带来的新挑战，深化对相关领域知识产权制度的研究，加强国际合作和协调，完善新兴领域和特定领域知识产权规则。

国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章在致辞中介绍了我国知识产权发展的最新情况，指出做好知识产权工作要充分发挥知识产权制度在激励创新、推动可持续发展方面的积极作用，为培育发展新质生产力，加快推进知识产权事业高质量发展和知识产权强国建设提供坚实保障。

世界知识产权组织助理总干事马尔科·阿莱曼提到，世界知识产权组织作为联合国专门机构，高度重视知识产权在促进可持续发展尤其是实现联合国2030可持续发展目标方面的重要作用。今年世界知识产权日以“知识产权和可持续发展目标：立足创新创造，构建共同未来”为主题，希望推动全社会共同努力，积极发挥知识产权作用，推动可持续发展目标实现。

国际植物新品种保护联盟副秘书长尤兰达·赫尔塔在致辞中提到，国际植物新品种保护联盟作为植物新品种保护领域的政府间国际组织，在推动农业创新和知识产权保护、促进可持续发展方面发挥了积极作用。中国作为成员国，作出了一系列贡献。在中国加入国际植物新品种保护联盟25周年之际，希望进一步加强与中国的合作，共同推动社会经济发展。

北京市人民政府副秘书长韩耕介绍了北京市立足国际科技创新中心战略定位，在“两区”建设中不断优化营商环境，在创新发展和知识产权方面所取得的丰硕成果，强调要加快发展新质生产力，积极打造开放且具有国际竞争力的创新生态，进一步深化知识产权改革，加强知识产权运用和保护，促进知识产权国际合作，服务首都高质量发展。

此外，记者了解到，近年来，北京不断优化营商环境，积极打造“北京服务”，助力创新发展，在知识产权领域产生了一批最新成果并在论坛上集中发布。论坛上，与会领导为第七届北京市发明专利奖获奖单位颁奖，共有36项发明专利获得表彰。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经