人民网酒泉4月24日电 （记者赵竹青、黄帆）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成，叶光富担任指令长。乘组包括1名第二批航天员和2名第三批航天员，3人均为“80后”。

今天是第九个“中国航天日”，54年前的今天，中国第一颗人造地球卫星——“东方红一号”在酒泉卫星发射中心发射成功。上午11时，3名航天员将在这块中国航天事业和“两弹一星”精神的重要发祥地与中外媒体记者集体见面。

神舟十八号航天员叶光富。中国载人航天工程办公室供图

神舟十八号航天员李聪。中国载人航天工程办公室供图

神舟十八号航天员李广苏。中国载人航天工程办公室供图

(责编：赵竹青、高雷)

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