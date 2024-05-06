王绍绍

高效变频压缩机、圆珠笔头等关键部件技术取得突破，可穿戴智能设备、功能性服装等创新产品日益增多，节能变频家电、智慧服务家电等日常用品迅速更新换代……当前，我国已经建成覆盖面广、结构相对完整的消费品工业体系，有力保障了人们日常生活必需的各类民生产品供应。

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。今年以来，我国工业经济持续回升向好，“压舱石”作用进一步显现。国家统计局数据显示，今年一季度，全国规模以上工业企业利润总额达到15055.3亿元，同比增长4.3%，由上年全年下降2.3%转为正增长；规上工业企业利润连续三个季度增长，延续恢复态势。

工业经济是我国一季度经济快速发展的重要动力之一，彰显了实体经济的韧性和潜力。业内人士指出，在国内外需求稳步恢复、政策陆续落地以及低基数效应等多重因素的叠加影响下，依托完整的产业体系、庞大的市场规模和完善的信息基础设施等发展优势，我国工业回升向好的态势有望进一步巩固。

作为我国重要民生产业和传统优势产业，消费品制造业涵盖了轻工、纺织、食品、医药等工业门类，是保障和满足人民群众不断增长消费需求的重要支撑，对稳增长、促改革、调结构、惠民生有着重要作用。随着扩内需促消费政策深入实施，消费需求不断释放，消费品制造业利润保持平稳较快增长。

透过数据看实力，国家统计局数据显示，今年一季度，我国消费品制造业利润同比增长10.9%，当季利润连续三个季度保持两位数增长，有力支撑规上工业利润回升向好。其中，12个行业利润实现增长，化纤、造纸行业利润分别增长3.10倍、1.38倍，家具、印刷、文教工美、纺织行业利润增速在25.0%-51.4%之间。

消费市场孕育着国民经济固本培元、稳中向好的新动能，是满足人民对美好生活向往的生动体现。数据显示，我国一季度社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%，消费市场规模持续扩大。今年以来，从“冰雪经济”到“年味经济”，从“赏花经济”到“假日经济”，消费市场持续释放新潜能，呈现“能消费、敢消费、愿消费”的积极趋势，带动相关制造业产业平稳快速发展。

随着当前我国消费品市场的品质满意度和品牌认可度稳步提高，消费品工业领域智能制造、绿色制造、“互联网+”协同制造取得积极进展，个性化定制模式广泛推广。有关专家表示，当前，我国文旅消费、数字消费、健康消费、知识付费等新型消费模式层出不穷，居民消费呈现多样化、多层次的特点，形成有力的需求牵引，驱动上游制造业组织结构变革和决策模式转变，引领商业模式创新，带动产业链升级与重构。

消费品制造业持续发力，扩大中高端产品供给，“国货潮品”成为当下年轻人的消费时尚。今年“五一”期间，国潮品牌相关鞋服、数码产品、配件饰品、运动健身器材成为年轻人购物的热门选择，敦煌感配色、三星堆联名、墨竹印花、锦鲤等文化符号成为潮流时尚，不少老字号品牌正加速“占领”年轻人的购物车，纺织非物质文化遗产传承创新，国内纺织服装品牌的认知度、美誉度和影响力持续增强。

“消费品工业虽然是传统产业，但也是新技术的重要试验田和应用者。结合元宇宙概念，发展数字消费或将成为消费品行业的发展趋势。”中国工程院院士、浙江大学求是特聘教授、博士生导师谭建荣表示，随着互联网经济的蓬勃发展，新消费场景、新营销方式和产业新赛道不断涌现。眼下，无论传统制造业还是新兴制造业，都在积极投身数字化浪潮。要综合运用好大数据、人工智能、智能制造等各项技术，才能更好地实现消费品工业的快速发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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