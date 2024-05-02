王绍绍

去湖南长沙赴一场古韵国风之约，领略历史文化之美；在辽宁大连邂逅“春意山海”，解锁看海的多种方式；到河南开封畅游非遗市集，体验地方传统特色……“五一”小长假期间，假日经济不断升温，文旅产业加速释放消费市场新活力，为国民经济回升向好注入动力。

从“冰雪经济”到“年味经济”，从“赏花经济”到“假日经济”，消费市场持续释放新潜能，呈现“能消费、敢消费、愿消费”的积极趋势。文化和旅游部最新数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年一季度，国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%，我国文旅市场迎来“开门红”。

在音乐节现场挥洒汗水抢当“麦霸”、去博物馆与展品文物来一场“奇妙相遇”、到演唱会现场跟歌手“零距离”面对面……这个假期，“跟着演出去旅行”成为了年轻人的出游新时尚，演唱会、博物馆、主题乐园等消费场景热度不减。

某旅行平台数据显示，“五一”期间，烟台、成都、天津等地因演唱会的举办吸引了众多歌迷的关注，演唱会周边民宿咨询热度上涨210%；国内各大博物馆、主题乐园等相关景点周边民宿搜索热度提升420%。“看展+旅游”“文博+旅游”“观演+旅游”成为当下“Z世代”年轻人的新兴出游模式。

“为一场演出奔赴一座城”，看完演唱会、音乐节之后，不少游客还会选择在当地“就地旅游”，尝试“一座城市、两种体验”的深度游览模式。与清明假期的“短途游”热潮不同，今年“五一”假期，中长线旅游成为了游客们的热门选择，天水、徐州、淄博、合肥、南昌、迪庆、景德镇、石家庄、烟台、黄山等城市成为目前“五一”假期酒店预订量增速最快的城市，县域旅游也带来了旅游市场新增量。

在山东淄博，随着烧烤季的到来，“进淄赶烤”热度不减，夜幕下，烧烤摊上的炭炉分外红火，滋滋冒油的肉串刺激着八方食客的味蕾；在贵州遵义，农旅融合的“采茶游”吸引众多游客前来体验，茶艺表演、采茶比赛、茶文化采风等系列活动精彩纷呈，众多茶友变身游客，品茶韵、赏茶艺、论茶道、玩茶旅；在江西景德镇，“亲手做瓷器”成为各地游客必打卡的项目之一，游客们与“出圈”青白瓷合影，去古窑体验千年制瓷工艺，体验“瓷都”的独特魅力……

“预计在今年的‘五一’劳动节假期，无论是旅游的人数，还是旅游的消费，都会比2019年同期数据更高。”中国旅游研究院院长戴斌表示，人均出游消费增长幅度高于出游人数的增长幅度，意味着不仅选择出游的人变多了，消费的内容也更多了，这也反映了当前文旅和消费市场的总体趋势。

境内旅游“多点开花”，出境游也展现出蓬勃活力，“说走就走”的免签目的地成为不少游客出境游的首选。中国旅游研究院预测，今年出境游人数将达到1.3亿人次，“五一”期间将会迎来出境热潮，日本、韩国、澳大利亚、越南、加拿大、新西兰等成为“五一”期间的热门出境游国家。某旅行平台数据显示，出境搜索指数同比上升52%，“五一”出境预订量增长明显。

“随着经济社会的发展、人们生活水平的提高，旅游已经成为了大众日常消费生活的重要组成部分。”戴斌表示，要以游客满意为导向，进一步完善面向散客的旅游公共服务体系，释放非遗、传统文化等项目的带动效应，以“旅游+节事”“旅游+购物”“旅游+艺术”等新业态引导目的地城市和市场主体，创造更多面向新需求的旅游空间和消费场景。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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