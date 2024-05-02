人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“假日经济”热力十足 激发消费市场新活力

王绍绍
2024年05月02日13:48 | 来源：人民网
小字号

去湖南长沙赴一场古韵国风之约，领略历史文化之美；在辽宁大连邂逅“春意山海”，解锁看海的多种方式；到河南开封畅游非遗市集，体验地方传统特色……“五一”小长假期间，假日经济不断升温，文旅产业加速释放消费市场新活力，为国民经济回升向好注入动力。

从“冰雪经济”到“年味经济”，从“赏花经济”到“假日经济”，消费市场持续释放新潜能，呈现“能消费、敢消费、愿消费”的积极趋势。文化和旅游部最新数据显示，根据国内旅游抽样调查统计结果，2024年一季度，国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年增加0.22万亿元，同比增长17.0%，我国文旅市场迎来“开门红”。

在音乐节现场挥洒汗水抢当“麦霸”、去博物馆与展品文物来一场“奇妙相遇”、到演唱会现场跟歌手“零距离”面对面……这个假期，“跟着演出去旅行”成为了年轻人的出游新时尚，演唱会、博物馆、主题乐园等消费场景热度不减。

某旅行平台数据显示，“五一”期间，烟台、成都、天津等地因演唱会的举办吸引了众多歌迷的关注，演唱会周边民宿咨询热度上涨210%；国内各大博物馆、主题乐园等相关景点周边民宿搜索热度提升420%。“看展+旅游”“文博+旅游”“观演+旅游”成为当下“Z世代”年轻人的新兴出游模式。

“为一场演出奔赴一座城”，看完演唱会、音乐节之后，不少游客还会选择在当地“就地旅游”，尝试“一座城市、两种体验”的深度游览模式。与清明假期的“短途游”热潮不同，今年“五一”假期，中长线旅游成为了游客们的热门选择，天水、徐州、淄博、合肥、南昌、迪庆、景德镇、石家庄、烟台、黄山等城市成为目前“五一”假期酒店预订量增速最快的城市，县域旅游也带来了旅游市场新增量。

在山东淄博，随着烧烤季的到来，“进淄赶烤”热度不减，夜幕下，烧烤摊上的炭炉分外红火，滋滋冒油的肉串刺激着八方食客的味蕾；在贵州遵义，农旅融合的“采茶游”吸引众多游客前来体验，茶艺表演、采茶比赛、茶文化采风等系列活动精彩纷呈，众多茶友变身游客，品茶韵、赏茶艺、论茶道、玩茶旅；在江西景德镇，“亲手做瓷器”成为各地游客必打卡的项目之一，游客们与“出圈”青白瓷合影，去古窑体验千年制瓷工艺，体验“瓷都”的独特魅力……

“预计在今年的‘五一’劳动节假期，无论是旅游的人数，还是旅游的消费，都会比2019年同期数据更高。”中国旅游研究院院长戴斌表示，人均出游消费增长幅度高于出游人数的增长幅度，意味着不仅选择出游的人变多了，消费的内容也更多了，这也反映了当前文旅和消费市场的总体趋势。

境内旅游“多点开花”，出境游也展现出蓬勃活力，“说走就走”的免签目的地成为不少游客出境游的首选。中国旅游研究院预测，今年出境游人数将达到1.3亿人次，“五一”期间将会迎来出境热潮，日本、韩国、澳大利亚、越南、加拿大、新西兰等成为“五一”期间的热门出境游国家。某旅行平台数据显示，出境搜索指数同比上升52%，“五一”出境预订量增长明显。

“随着经济社会的发展、人们生活水平的提高，旅游已经成为了大众日常消费生活的重要组成部分。”戴斌表示，要以游客满意为导向，进一步完善面向散客的旅游公共服务体系，释放非遗、传统文化等项目的带动效应，以“旅游+节事”“旅游+购物”“旅游+艺术”等新业态引导目的地城市和市场主体，创造更多面向新需求的旅游空间和消费场景。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“假日经济”热力十足 激发消费市场新活力
　　去湖南长沙赴一场古韵国风之约，领略历史文化之美；在辽宁大连邂逅“春意山海”，解锁看海的多种方式；到河南开封畅游非遗市集，体验地方传统特色……“五一”小长假期间，假日经济不断升温，文旅产业加速释放消费市场新活力，为国民经济回升向好注入动力。 从“冰雪经济”到“年味经济”，从“赏花经济”到“假日经济”，消费市场持续释放新潜能，呈现“能消费、敢消费、愿消费”的积极趋势。…
业界：强势区域酒企保持较快增长
　　人民网北京5月2日电 （记者孙博洋）近年来，白酒行业整体趋势下行。国家统计局数据显示，2023年中国规模以上企业白酒产量449.2万千升，同比下降2.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部