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业界：强势区域酒企保持较快增长

2024年05月02日10:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月2日电 （记者孙博洋）近年来，白酒行业整体趋势下行。国家统计局数据显示，2023年中国规模以上企业白酒产量449.2万千升，同比下降2.8%。

26日晚间，水井坊发布了2023年年报。报告期内，水井坊实现营业收入49.53亿元，同比增长6%；实现净利润12.69亿元，同比增长4.36%。

    水井坊年报还显示，经营活动产生的现金流净额17.34亿元，同比增长31.98%。全年来看，公司实现营收与利润同比双增长，完成了年初制定的经营目标。公司同期披露的2024年一季度季报显示，一季度营业收入为9.3亿元，同比增长9.38%；实现净利润1.9亿元，同比增长16.82%。

业内人士认为，从白酒行业2023年的财报整体来看，头部白酒企业业绩连年增长后，去年增速依然不减。在区域酒企中，虽然各酒企增长情况有所分化，但较为强势的区域酒企也保持了较快速度的增长。

白酒行业专家、千里智库创始人欧阳千里认为，当下消费者对白酒的选择越来越注重品质和个性化体验。对于追求高品质生活的消费者而言，名酒不仅是一种饮品，更是一种生活态度的体现。

(责编：孙红丽、吕骞)
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