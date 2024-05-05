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返程客流高峰来临 交通部门多措并举保障旅客安全有序出行

人民网记者 乔雪峰
2024年05月05日15:44 | 来源：人民网
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 随着“五一”小长假临近尾声，全国迎来返程客流高峰，公路、铁路、民航客流量持续保持高位运行。

记者从交通运输部获悉，5月4日全社会跨区域人员流动量25186.1万人次，比2019年同期增长20.3%，比2023年同期下降6%。

其中，铁路客运量1781万人次，比2019年同期增长12.9%，比2023年同期增长3.5%；公路跨区域人员流动量23048万人次，比2019年同期增长21.5%，比2023年同期下降6.7%；水路客运量166.24万人次，比2019年同期下降18.1%，比2023年同期下降3.7%；民航客运量190.83万人次，比2019年同期增长2.5%，比2023年同期增长10%。

5月5日是“五一”假期最后一天，也是高速公路小客车免费通行的最后一天。交通运输部相关负责人表示，高速公路免费通行时间将于5日晚24时结束，在此之前驶离收费站出口可享受免费通行政策。

数据显示，5月4日，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量19719万人次，比2019年同期增长40.6%，比2023年同期下降8.5%。

国铁集团相关负责人表示，铁路迎来返程高峰，客流比较集中，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站候车，严格按照车票规定的始发、终到站乘车，切勿“买短乘长”，共同维护良好出行环境。

为应对返程客流高峰，我国多地交通运输部门采取积极措施，全力做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等工作，切实保障旅客安全、有序、温馨出行。

为满足旅客返程出行需求，各地铁路部门统筹运用高铁和普速运力资源，及时在热门方向和区间增加运力供给，加大旅客出行服务保障力度，增加安检、验证通道和引导力量，落实便民利民服务举措，努力营造平安有序温馨的旅行环境。

针对“七站两场”将出现的进京客流高峰，北京市交通运输部门采取地铁备足运力、延长运营时间，公交联动增加夜班和接驳运力等综合措施，全力保障城市交通与城际交通接驳顺畅。同时，为做好夜间旅客接驳运输服务，北京组织出租企业分场分站“圈车”“保点”，组织多家网约车平台，对场站约车优先派单，优先调派场站周边车辆接单疏运旅客。

为进一步保障公路网畅通有序，吉林省交通运输部门充分发挥“车（船）、路（航道）、人”协同工作机制作用，科学研判车流，加强高速公路服务区、收费站、景区出入口、城市出入口等车辆集结区的风险管控，及时发布易拥堵缓行路段信息。强化与公安部门的协调联动，对出现拥堵的路段及时开展疏堵保畅，减少车辆大规模堵塞、聚集，科学合理引导公众出行。

安徽省交通运输部门在旅游城市周边高速公路主线、景区收费站等易堵点加强巡查力量，协同交警、经营单位等做好交通疏导和秩序管控。利用交通广播、门户网站及高速公路沿线电子情报板等实时发布高速公路通阻信息，引导公众合理安排行程。同时，紧盯出租汽车、水上交通、“两客一危一货”等重点领域、重点车辆，严查严惩出租汽车驾驶员拒载、“黑车”非法营运、货运车辆超限超载、船舶未按规定使用AIS、未留足值班人员等交通运输市场突出违法违规行为，全力保障交通运输市场安全平稳有序。

作为国内第3个为过夜旅客提前办理值机手续的机场，云南昆明机场通过完善现场服务设施，紧急调配36个休息沙发椅，投放至旅客集中过夜休息区供旅客使用。针对母婴出行旅客，昆明机场在原有爱心预约服务的基础上，于候机楼内设立了3个综合母婴休息室及各区域独立式哺乳间，综合休息室配置温奶器、睡眠区、阅读区、24小时热水以及儿童娱乐设施等。

(责编：乔业琼、高雷)
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