王绍绍

人才是乡村经济社会发展的重要力量，人才振兴对于乡村产业蓬勃发展的作用不言而喻。乡村产业与人才之间的精准匹配，对于提升乡村产业发展品质具有不可替代的作用。

广袤乡野孕育着无限的机遇与可能。基层干部、“新农人”、返乡青年等为乡村振兴添砖加瓦，广阔乡村则回馈他们以更多人生出彩的机会。

在安徽安庆，地处大别山腹地的岳西县全县以茶产业为主要经济来源，有大小茶厂近1000家，但整体产业布局“散小弱”，发展模式仍以小农户经营为主，区域分布散、个体规模小、产品结构单一、产品层次低。当地特色茶叶“岳西翠兰”，品质优异，但是鲜叶采摘期每年才20天左右，茶叶资源没能在产业化发展过程中得到充分利用，很多茶园一年只采一季春茶，全年收入比较有限。

今年年初，基层挂职干部李勇军由中国石化派驻到岳西挂职副县长，从培育当地特色的企业着手，打造“岳西翠兰”这个品牌，建成安庆市首个智能化数字化茶叶加工生产车间，带动全县茶产业链改造升级。

在李勇军的带动下，岳西县成立了岳西县茶产业研究院，产业研究院通过精心调研，进行了技术研发，精准复制了岳西翠兰非遗传承的工艺流程，开发出金翠兰、舒州红、舒州黄等系列产品，将茶叶的采摘周期延长到8月，不仅丰富了茶产品的结构，还极大提升了茶农种茶的亩均效益。

今年，岳西县全面实现了从单纯的岳西翠兰到金翠兰、红茶、黄大茶等一条完整产业链的转变。目前古坊乡数字化生产车间流水线自动运转，每天可加工鲜叶12000斤，制成干茶1吨多。

提升基层治理水平，助力实现乡村振兴，离不开大量优秀人才的坚守和创新。近年来，中国石化围绕“五大振兴”，通过特色产业帮扶，打造“一县一链”，走出了一条别具特色的助推乡村全面振兴之路，实现了产业有效益、群众有收入、地方有发展的良性循环发展。

激发乡村振兴人才活力，基层干部是“主攻手”，返乡青年是“生力军”。在乡村振兴的广阔天地里，许多有知识、有眼界、有抱负的返乡青年人才有了大施所能、大展才华、大显身手的机会，通过积极投身乡村建设发展、创新发展模式带动群众增收致富，推动乡村振兴取得新进展、新成效。

“90后”年轻人任伟是一位会写代码的“码农”，也是一位善用科技的“新农人”。几年前，任伟辞去了自己在北京的程序员工作，回到家乡新疆昌吉回族自治州呼图壁县小泉村尝试务农创业。利用自己的代码编程基础和从网上学到的科学种植技术，任伟在返乡第一年就让自家的棉花产量有了明显提高，改进了村里的“老把式”种地技术。

如今，任伟带动当地村民积极改良种植技术，流转土地上万亩，通过科学种植，取得可观收益。同时，他也为附近农户提供了季节性就业岗位，每年支付工资约200万元，实现棉花亩产量提高近100公斤的增收“好成绩”。“农村遍地都是知识，年轻人回村大有可为，我准备继续扎根农村，用科学技术让农村发展得更好。”任伟说。

基层为人才资源的创新运用提供了广阔的土壤，也为广大人才提供了干事创业的平台。业内专家表示，要继续盘活人才“存量”，做好“增量”，为人才发挥作用创造良好条件，激活人才振兴的“一池春水”，助力美丽乡村的全面振兴。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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