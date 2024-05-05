人民网记者 许维娜

洱海日出景色。受访者供图

“静候一场日出，邂逅一场云海。这几天，我们在洱海之畔的清晨，见到了云雾缭绕的壮观景象，当金色的光芒洒向万物，仿佛忘却了一切烦恼。”刚刚，市民叶女士在朋友圈里分享了她“五一”假期的旅行心得，透露出愉悦和满足。

这样的自然景观是自然界的馈赠，也是当地城市旅游业的重要资源。据统计，”五一“假期，各地景区、旅行社、娱乐等景气度高升，居民出游意愿火热，多地文旅市场表现活跃。

部分热门景点“一票难求”、“反向旅游”成新潮流、夜间旅游项目升温……这些景象折射出人们对文旅消费的巨大热情。一系列的文旅消费惠民优惠政策扑面而来，也给这个炎炎夏日增添了一份消费热度。

“人从众”的热闹景象背后，反映出大众文旅消费需求加速释放。

在公园露营，汲取满满的正能量；在家附近寻找现实版的“绿野仙踪”；或是在演唱会现场成为引人注目的“显眼包”。这些活动也成了人们“五一”假期热门的旅游选择。

城市热门公园游客较为集中。受访者供图

记者观察到，为应对游客潮涌，全国众多景区实施了一系列措施：采取限流策略、延长营业时间以及推出夜间门票销售等，以缓解人流密集的情况。

与此同时，随着气温的逐步升高，夜间旅游项目的人气也同步上升，夜游、夜市、夜购、夜间登山等成为越来越普遍的休闲活动。如近期爆火的正定夜市，八达岭、泰山等景区夜间门票受到游客欢迎。

记者梳理多个在线预订平台数据发现，今年“五一”假期，大众越来越倾向于避开人群聚集地，表现出对探索小众目的地的强烈渴望。

得益于高铁网络等交通基础设施的改善，以及景区酒店和其他文化旅游设施的升级，使得中小城市的旅游订单增长高于一线、新一线城市，以及传统热门旅游城市。来自携程方面数据显示，如天水、萍乡、上饶、惠州、丽水、铜陵、金华、东营等，旅游订单同比增长四成以上。

此外，更具性价比和松弛感的县域市场，成为“反向旅游”的新选择，迎来较高增长。比较热门的县域目的地包括安吉、景洪、都江堰、桐庐、平潭、阳朔、西昌、义乌、淳安、婺源。

“小众风景”“当地特色”“高性价比”成为县域旅游最热的关键词。有专家认为，县域旅游市场繁荣意味着出游人群范围的扩大，以及旅游目的地的更加多元化，使得中国旅游市场的根基更加深厚。

坐落在风景如画的地带，咖啡店已经成为县城独特的旅游亮点。四川省凉山彝族自治州的西昌市便是如此。在邛海湖畔享受一杯咖啡，远眺湖景，这已成为社交媒体上推荐的西昌旅游打卡活动。近一个月来，“西昌咖啡店”搜索量则同比上涨了六倍。

当前，文娱旅游正成为各地积极培育的消费增长点。博物馆、主题公园，以及名山大川等户外游同样持续受到大众欢迎。中国国家博物馆、秦始皇帝陵博物院（兵马俑）、中国地质博物馆、故宫博物院、国家海洋博物馆等门口，五六列游客摩肩接踵、排起长龙，各年龄段的游客都在等待着一场精神文化盛宴。

更加便利的出入境措施，以及逐步恢复的国际航班运力，加速了出境游的增长。

数据显示，国内游保持较高热度的同时，入出境游增速更高，入出境旅游订单同比增长七成以上。携程研究院行业分析师王亚磊表示，在出入境便利化措施带动下，中国旅游业与世界连接得更加紧密，假期首日，大多数一二线城市入出境游订单同比增速高于国内游订单增速。同时，旅游市场下沉趋势进一步显现，大多数三四线城市及县域目的地旅游订单增速高于一二线城市。

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(责编：乔业琼、高雷)

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