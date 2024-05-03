从年初的“冰雪嘉年华”，到春节的“年味经济”，再到“五一”出游，消费新热点不断显现，推动消费持续扩大。“五一”假期开启，假日消费持续升温，折射出我国消费市场的活力与潜力。

数据显示，“五一”假期第二天，全社会跨区域人员流动量预计超2.85亿人次，比2019年“五一”假期第二天增长33.6%。

沉浸式放松 “看山看水看花”仍为首选

玉渊潭公园看杜鹃、香山公园看珙桐、陶然亭公园看月季……“五一”假期，北京市属公园游人如织，迎客流高峰。记者从北京市公园管理中心获悉，假期第二天，11家市属公园及中国园林博物馆共接待游客81.5万人次，较2019年增加13.95%，较2023年增加30.8%。

五一渠生态滨河公园内，市民正在拍照留念。人民网 欧阳易佳摄

“五一”假期期间，寄情于山水，饱览祖国大好河山，自然生态山水游成为许多游客们度假首选。

春夏之交的黄山风景区，云雾蒸腾，群峰、奇松、怪石若隐若现，吸引众多游客前来拍照打卡；九寨沟景区，正值杜鹃花开，粉色、白色的杜鹃花如同点点繁星，闪烁在山间，让游客沉醉其中；湖南张家界国家森林公园，十里画廊云雾缭绕，游人在雨中欣赏云雾缭绕的峰林美景，乐享假日美好旅行……

5月1日，武夷山国家公园入口处游人如织。当天，全长251公里的环武夷山国家公园1号风景道正式运营，串起沿途46处自然风光“打卡点”，集中展示武夷山国家公园自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的自然景观，以及朱子文化、茶文化、闽越文化、建盏建本、宋慈文化等人文景观。

在江苏苏州，各园林景区这两天也迎来了游客高峰，热门景点的预约均已满额。据了解，拙政园假期五天门票已提前售罄，将接待游客16万人次，较去年同期增长10%。

“随着人们生活水平的提高和旅游消费观念的转变，越来越多的人开始注重旅游的品质和体验。”业内专家表示，有山有水的地方往往能够提供更高品质的旅游服务和更舒适的旅游环境，满足游客对于高品质旅游的需求。

“小城故事多” 县域旅游成“新宠”

去江西萍乡爬武功山、吃莲花鸭血；去福建平潭看“蓝眼泪”、享受安逸度假时光；去山西运城游永乐宫、看七彩盐湖……今年“五一”假期，县域旅游成趋势，小众旅游目的地为游客们提供更多元化游玩体验。

携程数据显示，“五一”假期县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%，增速高于全国大盘。拥有支线机场的图木舒克、保山、怀化、赤峰、和田、菏泽等城市，机票预订量同比增长明显，大多超过五成。

随着各地基建完善及旅游接待能力提升，越来越多下沉市场旅游目的地受到欢迎，如天水、徐州、淄博、合肥、南昌、景德镇、石家庄、烟台、黄山等城市，成为目前“五一”假期酒店预订增速最快的城市。

“县域拥有独特的自然风光，如山水田园、古镇村落等，这些原生态的美景对厌倦了城市喧嚣的游客具有很大的吸引力。”北京市社会科学院副研究员王鹏表示，与大城市相比，县域旅游的门票、住宿、餐饮等费用通常较低，但提供的旅游体验却不打折，这使得县域旅游具有很高的性价比。

“在快节奏的都市待久了，放假就想去慢节奏的小城市放松一下，看看别样的风景。”上海市民廖女士告诉人民网记者，她准备和朋友一起自驾去江西景德镇，住特色民宿，逛陶瓷集市。无独有偶，杭州市民王先生也在假期选择去湖州德清县的民宿度假，“在民宿睡到自然醒，在小城里散步，也很惬意。”

“00后”成生力军 网红打卡游“热度不减”

淄博烧烤、天水麻辣烫、成都“迪士尼”……“五一”旅游市场，以大学生为代表的年轻游客成为生力军。相较于传统旅游目的地，“00后”对网红城市情有独钟。“哪里火爆去哪里”的旅行方式不断创造出消费新场景，激发消费新潜力。

福建泉州，头戴簪花的游客正拍照留念。人民网 欧阳易佳摄

去福建泉州体验簪花之美、到河南开封畅游非遗市集、到湖南长沙赴古韵国风之约……“中式美学”持续走热，成为旅游“新顶流”。

“汉服热”带火“洛阳热”，走在洛阳街头，随处可见身着汉服的游客，在洛邑古城、隋唐洛阳城等热门景区打卡拍照。近年来，洛阳立足千年历史文化底蕴，推出打卡地、租售、妆造、跟拍、节会走秀等以汉服元素为主打的“汉服+”沉浸式服务产业消费，掀起“假期消费”新热潮。

“跟着演出去旅行”“为一场马拉松奔赴一座城”同样成为年轻人的旅行新潮流。某旅游平台上，“五一”假期举办演唱会、音乐节的城市搜索热度较高。其中，山西太原因举办演唱会带动“五一”假期酒店订单同比增长105%，外地游客占比达到90%。

业内专家表示，部分地区因“流量”而红，当地政府部门应顺势推动区域旅游业态、旅游产品的整体提升，借助地方特色IP有效引流，促使资源“变现”。把“流量”变“留量”，让“网红”变“长红”。

(责编：郝帅、高雷)

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