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白泽是谁？

白泽，一个从数字世界中自我衍生的智能生命体，人民网数字人。

2023年8月，在人民网主办的首场AI晚会上，白泽首次亮相，以少年形象，穿梭于数字空间，见证世界律动；在赛博城市，感知科技与艺术的碰撞，探索现实与未来的边界。

2024年4月，白泽来到广西南宁，展开一段新的旅程。4月30日至5月5日，由人民网自主开发的国内首台AI展演——“白泽的奇幻旅程”将在南宁五象汽车生活广场和公众见面。

如果可以跨次元，你最想和谁对话？如果真的有魔法，你想怎样玩音乐？有没有一种色彩可以带你穿越千年？……在这段“奇幻旅程”中，白泽将与现场观众一同寻找答案。

“白泽的奇幻旅程”AI展演时长约45分钟，由《像素探秘：奇幻启程》《灵境·只此青绿》《万物有灵》《解码音乐魔法》《面“对面”》《星梦对话：AI Talk》《境》《时空绘影》等8个节目组成，以270度环绕屏沉浸式舞台和基于虚幻引擎的线上虚拟舞台为支点，通过大语言模型的生成式人工智能辅助呈现。

这个五一假期，白泽邀您来南宁，体验国内外人工智能领域的新成果，享受科技与艺术同框、趣味与温情并存的AI盛宴。（孙晓青）

“白泽的奇幻旅程”AI展演《像素探秘：奇幻启程》

“白泽的奇幻旅程”AI展演《灵境：只此青绿》

“白泽的奇幻旅程”AI展演《万物有灵》

“白泽的奇幻旅程”AI展演《解码音乐魔法》

“白泽的奇幻旅程”AI展演《面“对面”》

“白泽的奇幻旅程”AI展演《境》

“白泽的奇幻旅程”AI展演《星梦对话：AI Talk》

“白泽的奇幻旅程”AI展演《时空绘影》

(责编：孙红丽、章斐然)

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