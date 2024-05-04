人民网记者 杜燕飞

“五一”假期，在临沂市九州购物中心杨庄店内，家电以旧换新活动正如火如荼地进行。除了在店内设置了以旧换新醒目的宣传海报和标语，商场还在展示的家电上用黄色标签贴上价格和“参与以旧换新”标识，吸引更多消费者参与以旧换新活动。

“品牌及产品的价位以及使用的年限不同，享受到的‘以旧换新’补贴也有区别，一般家电的补贴在300元左右。”商场导购人员表示，补贴价格高于市场上二手家电回收价格，师傅送货上门的同时可以直接将旧家电带走，解决了消费者的后顾之忧。

某电动自行车品牌工作人员向消费者介绍以旧换新相关情况。人民网记者 杜燕飞摄

与此同时，“五一”期间，在临沂市春季的大集上，有不少电动自行车品牌举行了以旧换新的活动，优惠的价格吸引了不少消费者注意。

消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的重要引擎。商务部等14部门近期联合发布的《推动消费品以旧换新行动方案》明确，推动汽车换“能”，推动家电换“智”，推动家装厨卫“焕新”。

记者梳理，“五一”假期前夕，福建、山东、浙江、上海、广东等多个省市陆续发布了消费品以旧换新的实施方案和操作细则,明确了消费者参与汽车、家电等以旧换新的支持范围和补贴细则。

在政策推动下，“五一”假期，第五届上海“五五购物节”绿色消费季正在进行，各大商场推出80余项促消费活动，街区商场线上线下推出各种满减、发放优惠券活动；2024广东省消费品以旧换新行动暨“家520”购物季（夏季促消费）活动正在开展，发放汽车“报废更新”补贴和汽车“置换更新”、家电“以旧换新”消费券；在江苏南京的“五一”促销活动现场，购车直降、以旧换新补贴等优惠活动，覆盖了车型近百款，吸引了众多消费者……

线下消费持续升温，线上销售更趋火热，多家电商平台家电“以旧换新”订单量和金额大幅增加。数据显示，“五一”期间，有超400个家电家居品牌以及超过1000个商家参与以旧换新，超过55个品类的产品可免费上门收旧。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋日前在国新办举行的新闻发布会上表示，本着尊重消费者意愿、回应消费者诉求的原则，商务部将会同多部门多措并举让消费者更有获得感。在汽车以旧换新方面，让买车更实惠，让用车更便利，让卖车更省心,让报废更方便。在家电、家装厨卫换新方面，突出消费便利，突出信息透明，突出智慧便捷，突出环境优化，组织开展“放心家装进社区”、家电售后服务提升等行动。

值得注意的是，随着消费不断升级，绿色化、智能化、节能化家电备受消费者青睐。

“家里的空调用了10年，制热制冷效果已经不太好。趁‘五一’假期在商场看中了一台7000多元的节能空调。根据以旧换新补贴政策，再叠加政府节能补贴、门店让利等一系列优惠，最后空调到手价5000多元。”临沂市民刘先生高兴地说。

多家卖场工作人员表示，目前最受欢迎的家电产品，都是科技含量比较高的，比如节能比较好的智能空调、可以用手机调控的智能电视等。

业内人士表示，对于消费者来说，以旧换新政策鼓励消费者使用更先进、更节能、更环保的产品，这不仅提升了消费者的生活质量，还促进了绿色消费和可持续发展。

为进一步推动消费品以旧换新，越来越多的电商企业积极参与。京东表示，今年在汽车品类上，联合多个品牌共同投入5亿元，这助力汽车以旧换新，并推出“轮胎以旧换新”行动，推动行业绿色低碳发展。苏宁易购表示，联合多家家电生产企业合作，开启新一轮以旧换新活动，推出支付立减10%、最高补贴5000元等优惠活动，活动持续到5月5日。

“目前，我们正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换‘能’，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换‘智’，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫‘焕新’，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。”商务部副部长郭婷婷在国新办举行的新闻发布会上表示。

国家发改委国家信息中心宏观经济研究室副主任邹蕴涵表示，消费者从追求“有没有”变为看重“好不好”，智能化、绿色化需求潜力巨大。以旧换新迎合了消费升级的需要，加快推动高质量耐用消费品进入日常生活，满足了人民群众对美好生活的向往。

专家表示，消费品以旧换新，是拉动今年消费进一步向好的重要举措，要坚持市场为主、政府引导的基本原则，充分激发生产企业、平台企业、回收企业、拆解企业以及消费者等多方积极性，给予各参与方实实在在的支持，将政策落到实处。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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