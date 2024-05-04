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南方降水进入最强时段 出行需注意交通安全

2024年05月04日15:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月4日电 （记者杨虞波罗）5月4日，“五一”小长假接近尾声，各地迎来返程客流高峰。近期，我国南方多地出现大范围强对流、强降水天气过程。

本次天气过程有哪些特点？游客返程需关注哪些天气？该如何防范？中央气象台首席预报员张涛就此进行解读。

记者从中央气象台获悉，5月1日和2日，南方降水短暂减弱，但从3日开始新一轮降水过程又再度发展，主要集中在广东、江西、湖南、湖北及贵州等地。5月4日，白天至夜间为本轮强降水的最强时段，湖南、江西、广西、广东等地部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

为何近期南方降雨频繁，具有哪些特点？张涛分析，本轮降水过程是因为高空槽东移配合西南暖湿气流北上造成的，主要影响华南和江南等地。两广北部和湘赣南部的降水具有显著的对流特点，伴有明显的雷电天气，雨强大，有一定的极端性，部分地区还出现了8—10级的雷暴大风。此外，本轮强降水天气还可能出现“列车效应”，即一连串的对流云团，先后影响同一地方，就像列车的不同车厢先后经过同一铁轨一样，导致强降水长时间不下线。在强对流天气中遭遇“列车效应”，公众需警惕降水、风雹等天气的叠加影响。

张涛建议，公众在返程路上需警惕强降水可能带来的山洪、滑坡、泥石流和中小河流洪水风险，以及局地雷暴大风带来的风灾风险，密切关注当地气象台发布的天气预警信息，及时采取相应措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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