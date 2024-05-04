人民网北京5月4日电 （记者夏晓伦）5月3日上午，中国煤炭地质总局召开紧急视频会议，对总局安全生产和地灾治理工作作出部署安排。

中国煤炭地质总局党委书记、安委会主任贾春曲指出，一是进一步提高政治站位，坚决扛牢防范化解重大安全风险的政治责任。切实在思想和行动上树牢人民至上、安全至上的发展理念，真正把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，统筹好发展和安全，坚决守住安全生产红线、底线、生命线。

二是清醒认识总局当前安全生产形势，从严高效排查风险、整治隐患。要始终保持如履薄冰的高度警觉，持续保持战斗状态，克服麻痹松懈思想，警钟长鸣。坚持源头严防、过程严管、风险严控，从细处抓起、从短板补起，把危险发现在萌芽，把隐患消除在潜在。

三是推进安全生产责任再落实，实现本质安全生产。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，把责任压实到各层级、传导到最末梢。安全生产工作事关全局经济发展大局，容不得半点马虎，不能有丝毫的懈怠心理、侥幸心理和放松心理，要始终绷紧安全生产之弦，把安全生产工作作为常态化工作重点来抓，织密织牢安全生产防范网，落实落细各项常态化措施，有效避免和杜绝各类安全事故的发生。

贾春曲要求，总局作为地勘领域高科技国资央企，要不断提高政治站位，坚持“国之大者”，针对广东梅大高速塌方灾害，统筹全局地勘技术力量，进一步围绕地灾治理开展深度研究，集中攻克一批地灾治理方面预警、监测、预防和应急救援等技术难题，加大科研成果的应用，为国民经济和社会发展提供支撑。

会议强调，总局各直属单位要迅速召开安委会会议，按照国务院安委会办公室紧急通知和国务院国资委通知要求，针对总局安全生产存在的短板、弱项，扎实做好工作。要加强对老旧房屋和重点部位安全隐患排查，特别是“九小场所”、多业态混合生产经营场所和人员密集场所的安全隐患整治；针对雨季、汛季的到来，提前安排部署“雨季三防”相关工作，储备抢险救灾物资和机动排水设备，随时应对突发情况；深刻汲取燃气爆炸事故教训，抓好燃气安全，将隐患消灭在萌芽状态，坚决遏制和杜绝各类燃气事故的发生；严格落实“消防安全集中除患攻坚大整治”行动，切实提高工作成效；加强总局安全生产治本攻坚三年行动宣贯，层层压实责任，突出目标导向、结果导向，紧盯“三大重点工作”做好落实。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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