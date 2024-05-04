黄盛

在北京天坛公园，英国游客穿上传统中式汉服进行定制化旅拍；在西安唐乐宫，法国游客穿上唐装到古风市井街区长安十二时辰体验“古今穿越”之旅；在广西东兴，越南游客乘坐大巴打卡文化市集、美食城，开启了一段不一样的中越边关风情之旅……

今年“五一”假期，得益于中国“假日经济”展示的消费活力和多项政策推动下入境游便利程度的提升，多国游客赴华旅游的热度不断上升。某旅游平台数据显示，今年“五一”假期，入境游预订订单同比增长130%，主要入境国家包括日本、美国、韩国、加拿大、马来西亚、泰国、英国、澳大利亚、俄罗斯、法国；境外游客喜欢的国内目的地包括上海、北京、广州、成都、青岛、杭州、重庆、深圳、西安、昆明。

快捷入境 带来“说走就走”的便利

5月2日22时15分，FD568次航班降落至杭州萧山机场，189名旅客纷纷走下飞机。在边检区域，不同肤色的旅客说着各国语言，期待着中国之旅。

刚出边检的泰国旅客皮娅说，受惠于中国对泰国的免签政策，她和儿子很方便地来到中国进行旅行，并计划下半年带更多亲友来体验中国风景。

2024年3月1日，中泰互免签证协定正式生效。越来越多的泰国商旅人士，通过更快捷的通关手续前来中国探亲、经商和旅游。

来自越南的俄女士在5月3日经广西东兴口岸来到中国。“我是第一次来中国，中国出入境手续办理非常便捷，这次去东兴玩，想去参观中国的旅游景点，品尝中国各种美食。” 俄女士说，中国越来越开放，身边的朋友纷纷想赴中国感受文旅魅力。

据广西出入境边防检查总站预测，今年“五一”期间，广西东兴、南宁、友谊关等3个口岸出入境旅客将超过19.6万人次。

业内人士认为，入境游升温的背后，是中国免签 “朋友圈”的不断扩大，极大简化了外国游客进入中国的相关手续，为他们带来“说走就走”的便利。

据了解，2023年7月，中国恢复对新加坡、文莱持普通护照人员15天入境免签政策。2023年12月和2024年3月，中国先后对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国和瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国持普通护照人员试行单方面免签政策。目前，中国已同157国缔结互免签证协定，60多地区给予中国公民免签或落地签待遇。

中国国家移民管理局数据显示，今年一季度累计签发外国人签证证件46.6万人次、同比上升118.8%，免签入境外国人198.8万人次、同比上升266.1%。

便捷支付 让“宜游”更“易游”

来自墨西哥的游客西西莉亚在今年“五一”选择到西安感受中国文化。在西西莉亚来中国前，墨西哥的旅游代理机构已帮她和同伴下载安装了一些中国的支付应用程序，并绑定好外卡，以方便他们在中国消费。

“打开支付软件，扫一扫二维码，短短几秒钟就能完成支付，感受到了手机付款的便捷。”西西莉亚说，而陕西文旅部门也在一些重点景区开设了境外来宾支付服务中心，以帮助入境游客下载、绑卡或取现。

据介绍，伴随着入境游市场持续升温，外籍来华人员的外卡刷卡、外卡取现、零钱兑换等支付需求也日益丰富多样。为此，国务院办公厅前不久发布了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，进一步提升支付服务水平。

此外，中国人民银行、商务部等部门在近日也联合印发了《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。

另据了解，“五一”期间，北京推动文旅领域支付便利化，全市四星以上景区、四星以上酒店均已按要求完成外币兑换点、ATM机、外卡POS机的增设工作；上海的许多出租车里设置了支持外卡功能的刷卡机，方便没有手机支付软件或者更习惯于刷银行卡的外国游客，同时车里还有醒目的支付标识、服务指南等；江苏苏州园林景区特意增设了POS机，外籍散客可以直接使用Visa卡、银联卡进行购票……

“过去一年，密集出台的签证支付、口岸的便利化政策和支付便利措施，是入境旅游快速升温的主要作用。”有专家认为，在大额刷卡、小额支付、现金兜底的政策促进下，外国游客在中国消费越来越方便了。

贴心服务 让外国游客爱上中国

在北京首都机场旅客出口处，一家通信运营商的电话卡办理服务点不时有外籍旅客前来咨询。

目前，为了便利入境游客在中国的出行与生活，该服务点提供了7天、15天、30天3类短期电话卡套餐，并支持多种境外支付方式。旅客持护照或身份证即可办理，开通电话卡之后便可获得全国流量和通话时长。同时，首都机场公共区域也设置了联合货币兑换点，屏幕上显示着当日外汇牌价，为入境旅客提供多种货币兑换服务。

便利入境游的贴心服务不仅在北京，广西友谊关出入境边防检查站在“五一”假期前就布口岸旅客通行高峰预测信息，科学组织勤务，同时不断加强与文旅部门及旅行社对接，优化通关流程，确保国内外旅客能够安全、顺畅、高效通关。 上海浦东国际机场还联合OTA平台在“五一”假期前夕，推出“入境游客免费上海半日游”公益项目，迎接外国游客入境高峰。哈尔滨火车站在“五一”高峰期启动外籍游客“一车一案”，派专人引导、服务，提高安检、进站效率……

业内人士认为，各地在多项政策驱动下实施的一系列文旅措施，持续提升了入境游的便利程度和性价比，吸引更多的外国游客走进中国、了解中国、爱上中国。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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