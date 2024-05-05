王绍绍

劳动创造幸福，奋斗开创未来。近年来，随着物联网、大数据、区块链等数字技术的迭代发展，农业农村现代化的蓝图徐徐展开，为美丽乡村全面振兴插上“数字翅膀”。

在数字经济的浪潮中，数字乡村作为数字中国建设的重要组成部分，是实现乡村振兴、加快建设农业强国的重要条件。在当下，有这样一群“新农人”正耕耘在希望的田野上，走出一条科技兴农的奋斗之路。

安徽亳州：把中药材做出“新花样”

在安徽亳州，由不同药材搭配而成的“养生花草茶”成为当地人创新销售模式的焦点。“00后”小伙马文豪是一位土生土长的亳州人，也是一位专卖养生花草茶的网店负责人。2022年初，马文豪结束了在外地的工作，回到家乡亳州开始创业。

在一次普通的网购时，马文豪发现，电商平台上大部分花草茶的发货地均是亳州，几番调研后，他意识到，当地成袋批发的中药材早已改变了销售方式：通过与其他药材搭配，中药材被设计成不同养生功效的产品；再加上精美的包装，原本不起眼的中药材摇身一变，成了当代人便捷而精致的养生选择。

这是马文豪第一次感受到互联网的力量。“没有电商，就没有花草茶这个品类。在电商出现之前，我们亳州的中药材主要是靠批发，单个品种一大袋一大袋地卖。”马文豪说。

看到花草茶在平台上的可观销量，马文豪决定“下水尝试”。2022年初，他和朋友一起开了一家网店，专门售卖各种花草茶和中药材制品。马文豪发现，针对当下“Z世代”年轻人热衷养生的特点，店铺推出的“早C晚A茶”“中药奶茶”等创意新产品收效显著。

如今，马文豪的网店平均每天订单量至少3万单，让“安徽亳州花草茶”的名声传得越来越远。“亳州有这么多优质中药材，我们创新的空间是无限大的。”马文豪表示，未来，他将会继续创新中药材产品，让亳州中药材走向全国大市场。

山东济宁：甜瓜“出村”开辟致富路

刘硕的网店已经开了四年，主售绿宝甜瓜，目前已拥有的粉丝数量超过17万，店名中的“文集”二字更是承载了文集村当地村民的希望。

山东省济宁市文集村有着栽种甜瓜的悠久历史，但“酒香也怕巷子深”，尽管这里的甜瓜大小均匀、口感香脆，但也曾面临着销售无门的窘境，“不是卖不出好价，就是只能烂在地里。”从小在文集村长大的刘硕了解到乡亲们的辛苦与不易，决定用自己“网络原住民”的优势解决这一难题。2019年，他回到家乡，将甜瓜搬上了互联网。

作为典型的非标准化产品，水果产业形成品牌并非易事。在刘硕看来，瓜果品质是自己的底线，“当天摘、当天发”是刘硕一直坚持的原则。早上4点，农户们打着灯到瓜田采摘；6点，刘硕准时带人来收瓜；7点，最早的一批瓜便会入库包装。据刘硕介绍，基本上当天摘下的甜瓜都能发走，周边区域的消费者次日便能收到。

“我希望消费者一说起甜瓜，就能想到文集村。”刘硕表示，甜瓜是文集村的“金字招牌”，希望能通过自己的努力，让文集甜瓜走得更远。目前，仅水果品类，去年他在拼多多的店铺订单量接近300万单。“每天至少能成交8000单，甜瓜品质好，利润也高，有时仅甜瓜一天的成交订单量便能达到4万单。”刘硕介绍道。

文集甜瓜“出村”，文集村当地村民的钱袋子也“鼓起来”了。截至目前，刘硕的网店已经带动了周边300多位村民就业增收，每位村民的年增收入在3万到5万左右。

湖北宜昌：茶叶“上网”打造金字招牌

春风拂动，茶香满园，在湖北省宜昌市夷陵区邓村茶园内，蜿蜒的山路浸润着茶叶清香，漫山遍野的茶芽冒出尖头，茶农们背着竹篓，在茶园里采摘着明前春茶。

宜昌产茶历史悠久，有着茶叶产量高、规模大、品质好等优势。然而，由于当地缺乏有影响力的品牌，不少产品做了外地市场的原材料，被加工后贴上其他标签，而本地茶农却收益有限。

1991年出生在这里的屈强，家里以种茶为生。1999年，他的父亲屈万清开店销售宜昌绿茶，随着生意的扩大，后期兼营批发和零售。在公司化运营后，屈万清在老家三斗坪镇自建了茶园，开拓了茶叶的生产加工一体化业务。

2012年，屈强的哥哥大学毕业，子承父业，开始尝试在电商平台上开店。两年后屈强毕业，也选择了回家经营茶叶。屈强介绍，“父亲当时有向电商平台转型的想法，我们两兄弟回来，正好帮他探索了这条新路。”

2018年，屈强在电商平台上开了3家旗舰店，主营湖北宜昌绿茶。因为是自家茶园种植，品质好，性价比高，店铺有不少回头客，次年在售茶叶产品的订单量就达到15万单。

年轻人有干劲，屈强注意到了当地茶叶面临的困境，希望能继续扩大市场份额，在电商平台上把“宜昌绿茶”这张名片擦亮。

“其实绿茶产品的爆发力很强，在电商上有很大上升空间。我们打算多做品类组合，以及推出礼品盒装，在提升销量之后参与拼多多平台的大促活动。”在电商平台的帮助下，屈强找到了提升品牌影响力的具体方法，也找到了一条惠及当地农民和茶企的共同发展之路。

如今，线上电商的份额已经占到了屈强茶叶业务的70%。屈强表示，下一步，他打算继续深耕电商领域，带动本地的茶农和茶企一起做大绿茶产业，把“宜昌绿茶”推向更广阔的市场。

(责编：乔业琼、高雷)

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