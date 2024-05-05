人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

奋进正当时——

“新农人”变“兴农人” 为乡村振兴插上数字翅膀

王绍绍
2024年05月05日08:49 | 来源：人民网
小字号

劳动创造幸福，奋斗开创未来。近年来，随着物联网、大数据、区块链等数字技术的迭代发展，农业农村现代化的蓝图徐徐展开，为美丽乡村全面振兴插上“数字翅膀”。

在数字经济的浪潮中，数字乡村作为数字中国建设的重要组成部分，是实现乡村振兴、加快建设农业强国的重要条件。在当下，有这样一群“新农人”正耕耘在希望的田野上，走出一条科技兴农的奋斗之路。

安徽亳州：把中药材做出“新花样”

在安徽亳州，由不同药材搭配而成的“养生花草茶”成为当地人创新销售模式的焦点。“00后”小伙马文豪是一位土生土长的亳州人，也是一位专卖养生花草茶的网店负责人。2022年初，马文豪结束了在外地的工作，回到家乡亳州开始创业。

在一次普通的网购时，马文豪发现，电商平台上大部分花草茶的发货地均是亳州，几番调研后，他意识到，当地成袋批发的中药材早已改变了销售方式：通过与其他药材搭配，中药材被设计成不同养生功效的产品；再加上精美的包装，原本不起眼的中药材摇身一变，成了当代人便捷而精致的养生选择。

这是马文豪第一次感受到互联网的力量。“没有电商，就没有花草茶这个品类。在电商出现之前，我们亳州的中药材主要是靠批发，单个品种一大袋一大袋地卖。”马文豪说。

看到花草茶在平台上的可观销量，马文豪决定“下水尝试”。2022年初，他和朋友一起开了一家网店，专门售卖各种花草茶和中药材制品。马文豪发现，针对当下“Z世代”年轻人热衷养生的特点，店铺推出的“早C晚A茶”“中药奶茶”等创意新产品收效显著。

如今，马文豪的网店平均每天订单量至少3万单，让“安徽亳州花草茶”的名声传得越来越远。“亳州有这么多优质中药材，我们创新的空间是无限大的。”马文豪表示，未来，他将会继续创新中药材产品，让亳州中药材走向全国大市场。

山东济宁：甜瓜“出村”开辟致富路

刘硕的网店已经开了四年，主售绿宝甜瓜，目前已拥有的粉丝数量超过17万，店名中的“文集”二字更是承载了文集村当地村民的希望。

山东省济宁市文集村有着栽种甜瓜的悠久历史，但“酒香也怕巷子深”，尽管这里的甜瓜大小均匀、口感香脆，但也曾面临着销售无门的窘境，“不是卖不出好价，就是只能烂在地里。”从小在文集村长大的刘硕了解到乡亲们的辛苦与不易，决定用自己“网络原住民”的优势解决这一难题。2019年，他回到家乡，将甜瓜搬上了互联网。

作为典型的非标准化产品，水果产业形成品牌并非易事。在刘硕看来，瓜果品质是自己的底线，“当天摘、当天发”是刘硕一直坚持的原则。早上4点，农户们打着灯到瓜田采摘；6点，刘硕准时带人来收瓜；7点，最早的一批瓜便会入库包装。据刘硕介绍，基本上当天摘下的甜瓜都能发走，周边区域的消费者次日便能收到。

“我希望消费者一说起甜瓜，就能想到文集村。”刘硕表示，甜瓜是文集村的“金字招牌”，希望能通过自己的努力，让文集甜瓜走得更远。目前，仅水果品类，去年他在拼多多的店铺订单量接近300万单。“每天至少能成交8000单，甜瓜品质好，利润也高，有时仅甜瓜一天的成交订单量便能达到4万单。”刘硕介绍道。

文集甜瓜“出村”，文集村当地村民的钱袋子也“鼓起来”了。截至目前，刘硕的网店已经带动了周边300多位村民就业增收，每位村民的年增收入在3万到5万左右。

湖北宜昌：茶叶“上网”打造金字招牌

春风拂动，茶香满园，在湖北省宜昌市夷陵区邓村茶园内，蜿蜒的山路浸润着茶叶清香，漫山遍野的茶芽冒出尖头，茶农们背着竹篓，在茶园里采摘着明前春茶。

宜昌产茶历史悠久，有着茶叶产量高、规模大、品质好等优势。然而，由于当地缺乏有影响力的品牌，不少产品做了外地市场的原材料，被加工后贴上其他标签，而本地茶农却收益有限。

1991年出生在这里的屈强，家里以种茶为生。1999年，他的父亲屈万清开店销售宜昌绿茶，随着生意的扩大，后期兼营批发和零售。在公司化运营后，屈万清在老家三斗坪镇自建了茶园，开拓了茶叶的生产加工一体化业务。

2012年，屈强的哥哥大学毕业，子承父业，开始尝试在电商平台上开店。两年后屈强毕业，也选择了回家经营茶叶。屈强介绍，“父亲当时有向电商平台转型的想法，我们两兄弟回来，正好帮他探索了这条新路。”

2018年，屈强在电商平台上开了3家旗舰店，主营湖北宜昌绿茶。因为是自家茶园种植，品质好，性价比高，店铺有不少回头客，次年在售茶叶产品的订单量就达到15万单。

年轻人有干劲，屈强注意到了当地茶叶面临的困境，希望能继续扩大市场份额，在电商平台上把“宜昌绿茶”这张名片擦亮。

“其实绿茶产品的爆发力很强，在电商上有很大上升空间。我们打算多做品类组合，以及推出礼品盒装，在提升销量之后参与拼多多平台的大促活动。”在电商平台的帮助下，屈强找到了提升品牌影响力的具体方法，也找到了一条惠及当地农民和茶企的共同发展之路。

如今，线上电商的份额已经占到了屈强茶叶业务的70%。屈强表示，下一步，他打算继续深耕电商领域，带动本地的茶农和茶企一起做大绿茶产业，把“宜昌绿茶”推向更广阔的市场。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“新农人”变“兴农人” 为乡村振兴插上数字翅膀
　　劳动创造幸福，奋斗开创未来。近年来，随着物联网、大数据、区块链等数字技术的迭代发展，农业农村现代化的蓝图徐徐展开，为美丽乡村全面振兴插上“数字翅膀”。…
追光的你丨外科手术上演“人机共舞”
　　张大宏坐在智能化手术机器人旁。受访者供图 切开、分离、结扎、缝合……在张大宏娴熟而流畅的操控下，智能化手术机器人的手臂灵活舞动，精准完成各种高难度动作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部