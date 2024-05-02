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各地再现“人从众”模式 交通部门多措并举保障旅客安全便捷出行

人民网记者 乔雪峰
2024年05月02日10:12 | 来源：人民网
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今年“五一”假期正式开启后，各地再现“人从众”模式，周边游、跨省游成为不少群众的假期选择。

记者从交通运输部获悉，“五一”假期前一天（4月30日），全社会跨区域人员流动量20414.7万人次，环比增长31.4%，比2019年同期增长37.9%，比2023年同期增长22.6%。

其中，铁路客运量1642.1万人次，环比增长35.4%，比2019年同期增长24.7%，比2023年同期增长6.3%。公路跨区域人员流动量18506万人次，环比增长31.5%，比2019年同期增长40.4%，比2023年同期增长24.9%。水路客运量69.8万人次，环比增长12.7%，比2019年同期下降44.5%，比2023年同期下降0.4%。民航客运量196.8万人次，环比增长2.9%，比2019年同期增长5.9%，比2023年同期下降8.8%。

为满足群众“五一”小长假出行需求，我国各地交通运输部门多措并举，做好服务保障工作。

作为国内热门旅游城市之一，北京市迎来大客流，城市交通运行压力激增。为提升出行体验，北京交通运输部门针对公园景区、热门商圈、大型活动场所周边交通集中的情况最大限度增加公共交通运力投入，组织公共交通运营企业按照节假日客流特征调整客运组织。

地面公交方面，加强故宫、什刹海、八达岭等重点区域的运力配备，加车396部。轨道交通将根据实时动态客流监测，对可能出现较大客流的重点车站，适时采取加开临客等灵活调度措施，加强大客流车站重点部位监控和疏导组织，做好高峰日重点接驳线路夜间延时运营保障准备。全天候开展对城市路网、高速公路运行的监测调度，根据需要及时启动分级响应机制，调配运力，加强出行预期管理。

海岛游近期受到旅客青睐，海南省交通运输部门积极行动，琼州海峡将投入客滚船47艘，总客位4.3万个，总车位2008个。严格落实小车预约过海及提前3小时进港制度。

针对岛内自驾游热点持续、环岛旅游公路自驾出行需求旺盛，海南省交通运输部门将指导各市县强化车站、码头等交通枢纽、旅游景区景点等重点区域的集疏运工作，加强运输衔接和运输组织安排；环岛旅游公路沿线各市县政府建立了属地联合保障工作组，重点做好公路养护和巡查、出行引导及信息发布、卫生管理和垃圾清运、重点路段交通疏导、应急救援保障、安全隐患处置、驿站和停车区管理、游客服务等服务保障工作，切实提升环岛旅游公路出行体验。

在宁夏，公路管理中心通过深度挖掘路网运行大数据，参考历史数据分析，初步预测普通国省干线公路2024年“五一”假期的易拥堵缓行路段，通过加强巡查、针对性加大应急物资储备、开展重点隐患排查处置等措施，保证节假日期间易拥堵路段保畅工作顺利开展。

同时，细化工作举措，加强养管工作，做好路面病害处治、安全隐患排查、清除公路路障等工作。进一步做好停车区的服务保障工作，保持停车区整洁、美观和基本功能完好，确保群众平安舒心出行。

在江苏，南京市宁马收费站为有效应对“五一”假期及前后公路出行总量大、流量高峰凸显等情况，充分使用移动支付终端和绿通查验设备，极大提高收费道口车辆通行效率。加派外勤人员疏导保畅，按照“一路多方”联勤联动工作部署，及时妥善处置各类特情。组织党团员开展志愿服务活动，志愿者们身穿红马甲，为驾驶员送上自制环保礼袋；在真情驿站便民服务亭内，配备急救药箱、修车工具等应急设施设备，并为司乘人员提供政策宣贯、路线指引、咨询解答等服务。

(责编：孙红丽、吕骞)
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