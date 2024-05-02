人民网北京5月2日电 （王绍绍）近日，自然资源部发布海洋经济发展情况。据自然资源部有关负责人介绍，一季度全国海洋经济强劲复苏，据初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%，海洋经济开局良好。

近年来，我国着力促进海洋经济高质量发展，海洋产业体系建设成效明显。自然资源部有关负责人表示，我国海洋传统产业稳中有升，新兴产业发展总体向好。数据显示，在新一轮造船周期下，海洋船舶工业延续良好发展态势，全国新承接海船订单同比增长超20%，新船订单中散货船、油船等主流船型增多；海洋药物和生物制品业稳步发展，“蓝色药库”开发计划项目抗乙肝病毒新药LY102获临床准入，海洋来源抗骨质疏松药物先导物研究取得新进展。

当前，我国智慧海洋的步伐逐步加快，新设备、新技术推动海洋传统行业数字化、智能化升级，挖掘智慧海洋产业新赛道潜力。自然资源部数据显示，涉海企业创新持续推进，超七成企业一季度研发经费和人员数量实现同比增长；我国首套自主研发的海洋石油水下生产核心装备海底注水树投用，成为全球少数掌握海底注水树的设计制造国家之一。

海洋对外贸易总体向好，沿海港口外贸航线和基础设施不断优化。最新数据显示，一季度沿海港口外贸集装箱吞吐量同比增长超10%，海运出口总额同比增长2.4%，船舶、风力发电机组及零件等涉海产品表现较好，出口金额同比分别增长113.1%、20.1%。有关专家指出，要进一步统筹传统产业的转型升级、新兴产业的发展壮大和未来产业的布局培育，巩固海洋经济发展向好的基础。

(责编：孙红丽、吕骞)

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