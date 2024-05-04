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“五一”小长假接近尾声，5月4日开始，各地陆续进入假期返程高峰，高速公路、国省道干线公路交通流量将普遍处于高位。记者从中国气象局获悉，“五一”返程南北不少地方有雨水干扰。

中央气象台5月4日10时继续发布暴雨黄色预警。预计5月4日14时至5日14时，广东大部、广西中东部、江西大部、湖南南部、福建西部和东南部以及安徽南部、江苏南部、浙江西部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东北部、江西西部和南部等地部分地区有大暴雨（100～180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

5月3日，中国气象局公共气象服务中心、交通运输部路网监测与应急处置中心联合发布重大公路气象预警：预计湖北、湖南、江西、广东、广西、贵州等地境内的G4京港澳高速、G35济广高速、G45大广高速、G60沪昆高速、G65包茂高速、G70福银高速、G72泉南高速、G78汕昆高速、泰井高速、长浏高速、105国道、106国道、107国道、206国道、207国道、209国道、316国道、319国道、320国道、321国道、322国道、323国道等部分路段通行可能受暴雨等天气影响。

“雨天出行，要特别注意交通安全。”公共气象服务中心正研级高级工程师冯蕾提示，一方面强降雨会使道路湿滑，增加车辆制动距离和失控的风险；另一方面，强降雨会降低车辆的行驶能见度，造成驾驶员的可视距离缩短，影响其观察力、判断力和操作力。

“此次强降雨落区与前期降雨偏多区域重叠度高，致灾风险大，因此还需格外注意滑坡、塌方等次生灾害对行车安全的影响。”冯蕾说。

公共气象服务中心工程师王宇虹提示，本次强降雨过程正值“五一”假期返程高峰时段，返程易拥堵高速路段如江西、湖南、广东、广西境内泉南、京港澳、包茂等高速部分路段将受本轮强降雨影响，提醒返程游客一定合理安排出行路线和时间，及时关注天气预报、预警及交通管制信息。

为防御应对5月4日至5日强降雨和强对流天气过程，2日，广西壮族自治区防汛抗旱指挥部办公室印发工作提示信息，指出“五一”假期出行出游人员增多，交通运输、旅游景点、人员密集场所等安全风险较高，要求各地各有关部门密切关注天气变化，加强监测预警，加密会商研判，强化风险隐患排查和安全防范。

当日20时，湖南省气象局启动气象灾害（暴雨、强对流）四级应急响应，并发布《气象信息专报》。数据显示，5月2日14时至3日14时，湖南通过12379平台向全省防汛抗旱责任人发送省、市、县三级重要警示信息61期，覆盖8.48万人次；面向社会公众靶向发布乡镇暴雨临灾警报4.93万人次。

3日，江西省气象局启动重大气象灾害（暴雨）四级应急响应。全省气象部门严格按照气象灾害应急响应工作流程和“一过程一策”要求，加强装备和网络巡检，强化监测预报预警服务，严格执行领导带班和值班值守制度，加强重大突发事件信息报送，确保各项工作有序有力开展。

中央气象台首席预报员马学款提醒，公众需特别关注此轮强降水天气对出行的影响。需加强防范暴雨、洪涝等灾害，并警惕地质灾害发生的滞后性。在出行前，务必关注当地气象部门发布的相关预警信息，提前规划行程，在强降雨时段减少外出，避免在山涧、河道等低洼地带逗留。同时，注意防雨防雷，防范山洪、滑坡、泥石流等次生灾害风险。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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